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大使館遭縱火攻擊　法國開始從尼日撤僑！首架飛機載262人抵巴黎

▲▼尼日政變後反法情緒高張，法國一架撤僑飛機載著法國等歐洲公民降落巴黎。（圖／路透）

▲支持尼日軍政府政變的抗議者聚集在法國大使館外。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

西非國家尼日上周發生政變，上千名反對過去殖民國法國的示威者，包圍並襲擊了法國大使館。由於反法情緒高張，法國開始從尼日撤離約600名公民，其中一架載有262名撤離人員的飛機2日已經降落在巴黎戴高樂機場，據悉總共有3架飛機被派遣協助撤離。

▲▼尼日政變後反法情緒高張，法國一架撤僑飛機載著法國等歐洲公民降落巴黎。（圖／路透）

▲尼日政變後反法情緒高張，法國一架撤僑飛機載著法國與歐洲公民降落巴黎。（圖／路透）

根據BBC報導，尼日軍方政變激起了支持者針對前殖民大國的示威行動，民眾7月30日縱火襲擊法國大使館，一邊揮舞俄羅斯國旗，一邊高喊「法國滾蛋」、「俄羅斯萬歲」、「普丁萬歲」等口號。然而，法國表示，目前並不打算遣返為了打擊伊斯蘭激進分子而駐紮當地的約1000名法軍。

由於尼日關閉領空，在尼日約600名法國人、不到100名的德國人無法自行搭機離開，法國當局派遣飛機協助撤離。據法新社報導，尼日首都尼阿美（Niamey）還有約90名義大利人，全境則有少於500名義大利人，其中多為軍人。

據路透社報導，西班牙也準備派遣飛機疏散70多名西班牙公民。德國建議公民接受法國的協助搭機離開，義大利也在籌畫派遣一架撤離班機。另外，英國與美國目前並未組織撤離行動，歐盟也表示暫不打算撤回工作人員。據報導，尼阿美1日局勢平靜。

▲▼ 西非國家尼日30日出現上千名力挺政變的示威者。（圖／路透）

▲西非國家尼日7月30日出現上千名力挺政變的示威者。（圖／路透）

近年來，西非國家布吉納法索、馬利與幾內亞各自發動政變，目前都被西非國家經濟共同體（ECOWAS）暫停成員國資格。ECOWAS於7月30日發出最後通牒，要求尼日軍方在一周內恢復民選總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）的職務，而巴祖姆持續被扣押在尼阿美的總統府內。

對此，鄰國布吉納法索、馬利的軍政府發表聯合聲明警告，任何強行恢復被罷免總統的企圖都將被視為宣戰，若ECOWAS進行軍事干預，兩國將一同退出組織並保衛尼日。尼日北部鄰國阿爾及利亞也呼籲，任何可能的軍事干預應該謹慎，因為這將導致「當前的危機升級」。

尼日軍方暫未回應ECOWAS的要求，但指控法國計畫進行軍事干預，並誓言保衛國家不受區域或西方大國的任何「侵略」。法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）表示指控並不屬實，她同時暗示，這場傭兵組織瓦格納集團樂見的政變，可能被俄羅斯視為可利用的機會。報導指出，法國公民撤離後，美國與法國很可能會放棄軍事基地，撤出先前替尼日打擊聖戰分子叛亂的2500名駐軍。

►尼日千人力挺政變「砸法國大使館」　高喊法國滾蛋揮俄國旗

►非洲領袖限尼日軍政府一週內交出權力　不排除動武

►指控法國計畫「釋放遭扣押總統」　尼日軍政府：將引發流血衝突

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