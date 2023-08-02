印度7個月大嬰兒腹部腫大　CT掃出「胎兒在內」緊急手術取出

▲印度一名女嬰的腹部，經由手術取出重達2公斤的胎兒。（示意圖／Pexels）
圖文／CTWANT
印度北方邦普拉塔普加爾（Pratapgarh）一名單親父親，發現出生7個月的孩子肚子異常腫大，還會莫名哭鬧，7月24日帶去就醫，才知孩子腹部竟有一個重達2公斤的胎兒，所幸透過手術順利取出，目前健康狀況良好。
根據《今日印度》報導，一名嬰兒被送到普拉亞格拉吉（Prayagraj）的兒童醫院，原因是父親發現孩子總會莫名哭鬧、肚子異常腫大。醫師透過CT斷層掃描發現，嬰兒腹部出現不明物體，經4個小時手術取出，被證實為胎兒。
醫療團隊指出，嬰兒患有罕見的「胎中胎（Foetus in foetu；fetus in fetu）」，所幸術後恢復情況良好，如今十分健康。據悉，「胎中胎」早在1808年就已被英國醫療期刊紀錄，寄生的胎兒雖無獨立生存能力，但在寄主體內仍是活的組織，常會隨著寄主成長增大，初期並無任何異常，直到壓迫寄主器官才會出現不適，因此常被忽略。
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