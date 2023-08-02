　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

100元回扣也要貪！　部醫貪瀆手法全曝光

電腦業者林大為交代員工，將裝有現金的禮盒在高鐵站交給台南醫院資訊室組長。

▲電腦業者林大為交代員工，將裝有現金的禮盒在高鐵站交給台南醫院資訊室組長。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了台南、嘉義醫院、部立朴子醫院也爆收賄弊案。和嘉義醫院醫務行政室主任兼資訊組長陳裕興相識多年的張仕煌，因陳的牽線與林大為認識，最後也因受不了金錢誘惑捲入弊案，自毀前程。

2016年張仕煌初任部立朴子醫院資訊組高級資訊師，就以共同供應契約，向林大為的一心公司採購碳粉匣，每年採購數量從240支到300支不等，每支收取100元作為回扣，至去年7月共收了15萬元。

一心公司前員工A小姐透露，林大為販售劣質產品又抬高價格，10年來荷包賺飽飽。此外，檢調也從張仕煌與陳裕興的對話紀錄，發現張多次抱怨向一心公司採購的設備狀況很多，甚至不到一年就壞了好幾台。

台南醫院資訊管理師陳建勳（左1）涉嫌護航電腦業者，遭檢方起訴。（翻攝部立台南醫院官網）

▲台南醫院資訊管理師陳建勳（左1）涉嫌護航電腦業者，遭檢方起訴。

除了一心公司行賄案，部立台南、嘉義醫院之前也曾爆發官商勾結弊案，2020年檢調查出，台南醫院陳姓技術員辦理院內機電設備採購案時，收了上百萬元回扣替業者護航，最後被法院判刑2年、緩刑5年。

此外，前嘉義醫院院長黃龍德在1999年辦理運動心電圖、心臟超音波等醫療器材招標案時，因收受廠商142萬元而遭彈劾，還被公懲會撤職、停止任用２年，刑事責任部分則被判刑2年、緩刑5年定讞。

部立醫院狀況連連、弊端叢生，主管機關衛福部有責任好好把關，別讓幾顆老鼠屎壞了整個醫療體系的形象。

更多鏡週刊報導
【全文】拿回扣喝花酒護航電腦廠商　衛福部3醫院爆集體收賄
【部立醫院爆收賄】廠商送現金、請花酒喬圍標　3部立醫院爆集團收賄
【部立醫院爆收賄1】行賄十年得標數千萬　他的死亡記本揪出部醫老鼠屎

 
ET快訊
快訊／氣象局估17:30發陸警！　風雨漸增「整坨紫爆」
張育成揮棒落空加1舉動　體育作家搖頭：不是大聯盟打者
快訊／卡努更強了！　有「長命颱風」條件
LIVE／不排除下半天發陸警！　氣象局最新說明
麥當勞女神被「敲詐200萬」！　不敢報警：他有我16支影片
離婚男星「秘戀白富美」直擊！　超正新歡曝光
日媒怒挖內幕：被福原愛騙慘！　爆早預謀「捅刀江宏傑」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嫌送餐太慢　人夫怒持剪刀抵外送員脖子！下場曝光

高雄失竊小貨車拒檢！加速逃自撞電線桿側翻　2男受傷送醫

100元回扣也要貪！　部醫貪瀆手法全曝光

男友看上閨蜜！少年愛太深幫下藥　害她遭逼喝汽油虐12小時

部立醫院爆集體收賄！　死亡筆記本揪出老鼠屎

台南小開被控騙婚！說「生子就送房」神隱　準媽媽挺孕肚提告

台南善化25歲男深夜頭部中彈　濺血陳屍車內

快訊／基隆汽機車擦撞！女騎士遭輾「拖行10公尺」　送醫搶救不治

「湯杓超人」打掉歹徒武器紅到韓國！影片破300萬觀看：別惹台灣人

快訊／基隆汽機車擦撞！女騎士遭輾「拖行10公尺」　命危搶救中

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

慈妹加持劉俊豪敲安打　告白「我愛你」閃瞎全場

嫌送餐太慢　人夫怒持剪刀抵外送員脖子！下場曝光

高雄失竊小貨車拒檢！加速逃自撞電線桿側翻　2男受傷送醫

100元回扣也要貪！　部醫貪瀆手法全曝光

男友看上閨蜜！少年愛太深幫下藥　害她遭逼喝汽油虐12小時

部立醫院爆集體收賄！　死亡筆記本揪出老鼠屎

台南小開被控騙婚！說「生子就送房」神隱　準媽媽挺孕肚提告

台南善化25歲男深夜頭部中彈　濺血陳屍車內

快訊／基隆汽機車擦撞！女騎士遭輾「拖行10公尺」　送醫搶救不治

「湯杓超人」打掉歹徒武器紅到韓國！影片破300萬觀看：別惹台灣人

快訊／基隆汽機車擦撞！女騎士遭輾「拖行10公尺」　命危搶救中

PChom林口倉儲大火　開盤最低下挫逾4%

福原愛「社外董事」工作沒了！原本爽領百萬酬勞…官網名字消失

台積電漲2元至569　台股跌逾20點力守17100

蘇貞昌嗆「吃魚還不准修漁港」　游淑慧：價比價就知道誰是凱子

每碗168元起！八方雲集全台逾900家門市開賣牛肉麵　3種口味可選擇

卡努更強了！氣象局估：今17:30發陸警　風雨漸增「整坨紫爆」

常溫超導體多威？　郭明錤：iPhone可擁有量子電腦運算能力

恭喜！陳聖平甩開低潮攻守回穩　新人聯盟直升2A

烏克蘭情報局長批評　金磚國家與俄羅斯友好

高雄旗津出太陽卻淹水！　氣象局解惑「年度天文大潮」來了

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

社會熱門新聞

南橫路基流失　埡口至向陽封閉3個月

即／基隆汽機車擦撞！女騎士遭拖行10公尺不治

即／阿嬤找不到乖孫！屏東8歲童墜魚塭亡

新北男打死妻爆內幕！女廟公、大舅子也動手

即／林口PChome倉庫大火全面燃燒

台東「湯杓超人」打掉歹徒武器！影片紅到韓國

警局推視訊報案App　卻因員警太帥大歪樓

A成龍的錢！楊德昌遺孀逃亡12年　高調亮相引驚呼

鳳梨直播鞠躬2次　保母：他的道歉像大便

醫遭毆逼開巴氏量表　火爆男出庭

台南善化男深夜頭部中彈　濺血陳屍車內

人妻喪父「推拿師靈肉安慰」　工程師夫綠炸

雞排妹被爆「床戰50人」怒告　記者慘了

小情侶娃娃機店「激戰42秒」影外流

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

卡努減速不排除下半天陸警　颱風假關鍵曝

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

卡努颱風假機率增！北北基可能納陸警　4重點一次看

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

江宏傑重話逼出面！他曝福原愛心態「吃定前夫」

PChome林口倉庫大火1860坪　空拍火海曝光

華科大學復現「LK-99晶體」　證實有抗磁性

他抓整籃大蝸牛炫耀　網嚇：千萬別生吃

南橫路基流失　埡口至向陽封閉3個月

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面