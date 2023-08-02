100元回扣也要貪！　部醫貪瀆手法全曝光

▲電腦業者林大為交代員工，將裝有現金的禮盒在高鐵站交給台南醫院資訊室組長。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了台南、嘉義醫院、部立朴子醫院也爆收賄弊案。和嘉義醫院醫務行政室主任兼資訊組長陳裕興相識多年的張仕煌，因陳的牽線與林大為認識，最後也因受不了金錢誘惑捲入弊案，自毀前程。

2016年張仕煌初任部立朴子醫院資訊組高級資訊師，就以共同供應契約，向林大為的一心公司採購碳粉匣，每年採購數量從240支到300支不等，每支收取100元作為回扣，至去年7月共收了15萬元。

一心公司前員工A小姐透露，林大為販售劣質產品又抬高價格，10年來荷包賺飽飽。此外，檢調也從張仕煌與陳裕興的對話紀錄，發現張多次抱怨向一心公司採購的設備狀況很多，甚至不到一年就壞了好幾台。

▲台南醫院資訊管理師陳建勳（左1）涉嫌護航電腦業者，遭檢方起訴。



除了一心公司行賄案，部立台南、嘉義醫院之前也曾爆發官商勾結弊案，2020年檢調查出，台南醫院陳姓技術員辦理院內機電設備採購案時，收了上百萬元回扣替業者護航，最後被法院判刑2年、緩刑5年。

此外，前嘉義醫院院長黃龍德在1999年辦理運動心電圖、心臟超音波等醫療器材招標案時，因收受廠商142萬元而遭彈劾，還被公懲會撤職、停止任用２年，刑事責任部分則被判刑2年、緩刑5年定讞。

部立醫院狀況連連、弊端叢生，主管機關衛福部有責任好好把關，別讓幾顆老鼠屎壞了整個醫療體系的形象。

更多鏡週刊報導

【全文】拿回扣喝花酒護航電腦廠商 衛福部3醫院爆集體收賄

【部立醫院爆收賄】廠商送現金、請花酒喬圍標 3部立醫院爆集團收賄

【部立醫院爆收賄1】行賄十年得標數千萬 他的死亡記本揪出部醫老鼠屎