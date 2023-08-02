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特斯拉傳動力轉向系統喪失！　美監管機構展開初步調查

▲特斯拉Model 3。（圖／翻攝自特斯拉）

▲特斯拉Model 3有部分美國車主通報轉向系統異常。（圖／翻攝自特斯拉）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國汽車安全監管機構周二（1日）表示，已針對28萬輛特斯拉Model 3與Model Y車輛展開調查，此前有報告稱這2款車款轉向控制與動力轉向系統喪失。

路透社報導，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）收到12項車主抱怨，關於2023年式Model 3與Model Y的瑕疵，因此展開初步評估。

其中一名Model 3車主5月時通報，車輛轉向時感覺卡住了，導致偏離路面撞上路邊的一棵樹。一名於喬治亞州的車主6月通報，特斯拉Model 3新車才領2個禮拜，開出一間購物中心後，方向盤卻突然無法轉向，導致偏離到非常接近對向車道的邊界，之後又不知怎麼地穿越馬路。

另一項4月的通報則是一輛交車未滿30天的特斯拉Model Y，車主表示方向盤突然向右打到底，然後發出砰的一聲，螢幕便亮起「轉向輔助減少」的警示燈，接著顯示一串錯誤代碼。

特斯拉並未立即回應置評請求。NHTSA的初步評估只是正式調查的第一步，在這個階段，會決定問題是否為不合理的安全風險，若真的需要召回，那麼NHTSA還需將調查升級，並進行工程分析來決定下一步。

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