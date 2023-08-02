卡努急轉彎！明雨勢加大　防劇烈天氣時間曝

▲卡努颱風持續發展中。（圖／翻攝RAMMB）



記者陳俊宏／台北報導

卡努急轉彎！氣象專家吳德榮表示，周四、周五受卡努颱風或其外圍環流影響，迎風面北台灣及中南部雨勢加大；周五至下周二西南季風帶來潮溼、不穩定的大氣，迎風面中南部常有大雷雨發生，伴隨「劇烈天氣」。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，卡努已近中颱上限，受副熱帶高壓導引，今日通過琉球南方海面向西北西，續朝東海前進，之後其北方的高壓減弱，卡努移速逐漸減慢、滯留，導引氣流轉由其南方的高壓北側的偏西風主導，周五起逐漸向東北東迴轉。

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▼未來一周降雨趨勢示意圖。（圖／氣象局）



吳德榮說，北方高壓的減弱及南方高壓的增強，為颱風轉向的主因，而各國模式模擬在時間上有落差，致使預測轉向雖漸趨一致，但路徑仍見分歧；不過，即使颱風路徑的模擬有差異，對西南季風型態的建立影響並不大，故未來一周除關注卡努的威脅，也要提防西南季風帶來的降雨。



吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日受卡努颱風外圍環流影響，迎風面北台灣降雨較明顯，高溫略降，中南部亦有局部陣雨，背風面花東晴時多雲，氣溫偏高，北海岸及西部沿海有較強偏北風。

吳德榮提醒，周四、周五受颱風或其外圍環流影響，迎風面北台灣及中南部雨勢加大，背風面花東受影響小，氣溫偏高，有焚風發生的機率，南北兩端及沿海有較強偏西風，達8至10級；此外，周五起至下周二西南季風帶來潮溼、不穩定的大氣，迎風面中南部常有大雷雨發生，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），並形成連日多雨的條件。

▲▼今早最新觀測資料。（圖／氣象局）



▲▼卡努最新動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

