部立醫院爆集體收賄！　死亡筆記本揪出老鼠屎

▲台南醫院資訊管理師陳建勳（左1）涉嫌護航電腦業者，遭檢方起訴。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

衛福部轄下三家醫院爆發集體收賄弊案，檢調單位接獲檢舉，電腦設備業者一心國際科技公司負責人林大為，從2012至2022年間，行賄嘉義、朴子及台南三家部立醫院的6名採購主管與資訊管理師，放任林男向其他公司借牌，並以製作不實報價單等方式圍標，不法得標高達數千萬元。

▲衛福部台南醫院驚爆集體收賄弊案，4名資訊人員及主管遭起訴。



檢調去年底掌握林大為寫的「死亡筆記本」，鉅細靡遺記載各項標案及行賄方式，為求自保，林大為到案後坦承犯行，並轉當汙點證人，讓收賄的六人無法賴帳，也讓這起集體收賄弊案順利收網。

▲衛福部嘉義醫院（圖）與朴子醫院分別有資訊主管與高級資訊師，涉嫌收受廠商回扣，而遭到檢調約談和起訴。

位於台中市南屯區的一心公司，主要銷售電腦及周邊耗材，而為了拓展業務，2011年林大為計畫參與時為署立台南醫院（2013年隨衛生署升格而改為部立台南醫院）的印表機耗材採購案，多次拜會台南醫院資訊室資訊管理師羅永芳、陳建勳，並相約餐敘，之後又多次招待羅至台中知名酒店喝花酒，每次消費金額1萬至2萬元。

▲衛福部嘉義醫院與朴子醫院（圖）分別有資訊主管與高級資訊師，涉嫌收受廠商回扣，而遭到檢調約談和起訴。

林與羅男熟識後，主動打探若想得標是否需其他費用，藉此暗示可給回扣。羅聽完回答：「要回去問一下。」不久，林就收到資訊室組長陳宏州邀約餐敘，雙方達成協議，以一支碳粉匣100元、一台電腦主機500元當作回扣。

打通關節後，林大為從2012至2022年間，順利標下台南醫院１２件電腦設備及耗材採購案，包括電腦、碳粉匣、印表機等訂單，總金額超過2,200萬元，陳宏州也從中獲得上百萬元回扣。

▲一心公司老闆林大為（圖）10年來行賄部立醫院人員，得標數千萬元。

檢調查出，林每隔3個月至半年，就會提供陳宏州回扣，他到台南出差或陳到台中開會時，雙方都會約在車上或餐廳碰面，林再將裝有現金的紙袋交給陳，如果林沒空，則會交代員工至高鐵站，將裝有現金的禮盒給陳，每次金額1到3萬元不等。值得一提的是，原本不愛喝酒的陳曾拒絕林招待上酒店，但某次林心情不佳，陳心軟陪他到酒店解悶後，也開始接受招待。

林因為和陳宏州勾結，不僅熟知台南醫院的招標計畫，還會跟陳私下討論招標內容，並提供對一心公司有利的條件給陳，以方便陳在訂定標案前，替一心公司量身打造評選項目，讓林能贏在起跑點，並且排除同業競爭。

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