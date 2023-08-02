陳沂批罵鳳梨床伴「尿壺」沒水準　馮語婷回擊：妳黑菊比較誇張

▲陳沂評論馮語婷用詞。（圖／翻攝自Instagram／yi326326）



記者崔子柔／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）近日遭網紅馮語婷爆料射後不理、吸毒，雙方不斷隔空交戰，最後鳳梨床伴出面澄清，揚言要對馮語婷提告，結果馮語婷又發文稱鳳梨床伴是「尿壺」。陳沂認為，馮語婷用字不妥，沒想到2人昨晚又另開戰場，不斷來回發文對峙。

陳沂先是在某文章下留言，稱馮語婷趕盡殺絕、用尿壺形容女生很沒水準等。馮語婷發文回應，「今天陳沂又跟著新聞流量打了一次鳳梨，那不也是趕盡殺絕嗎？」並稱自己與陳沂想法不同，「下午看完陳沂的文章後，我發了LINE跟她說聲謝謝，謝謝她過去的支持與照顧，但我們要在分岔路口分開了」。

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陳沂便發文指出，她跟馮語婷的關係「只是一般網友，沒有任何私交」，而馮語婷因為打鳳梨的事竄出頭，常會傳訊息給她詢問，她也會替馮語婷分享，增加文章能見度，但事到如今她認為，要打鳳梨不要牽扯不相關的路人，還要馮別公開鳳梨床伴的臉書，「那對整件事情沒幫助，甚至我覺得在霸凌一個路人」。

馮語婷又發文回擊，稱自己本來就是一個素人，發文打鳳梨、郭鬼鬼、水鬼阿才被新聞報導，有了流量以後陳沂才主動一直來留言，「我不懂一直把我尿壺兩個字放大幹嘛？一個只有三個人知道的尿壺VS數以千計的人知道妳稱鄭家純黑菊，哪一個比較沒水準比較誇張？」

陳沂最後發文說，她和馮語婷早在私下溝通過彼此對這件事的看法、立場不同，沒想到馮會突然發文臭她，所以她只好也回應，「不要說怎麼不私下溝通，啊就是好好溝通過了啊」，「我的立場是沒必要吵這個架，只是立場不同而已有什麼好吵？講好就沒事了。所以對於她後來暴走發文我也很傻眼。大概就跟我看到她未經我同意，放她跟我的對話截圖一樣傻眼吧」。