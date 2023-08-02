卡努颱風假機率增！北北基可能納陸警　4重點一次看

▲卡努靠近中。（圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明提出4點表示，根據目前中度颱風卡努路徑及強度，中央氣象局有可能在今天下半天針對大台北、基隆地區發布陸上颱風警報；較強的外圍螺旋雨帶可能在周四時移入，雨勢及風勢加大。若真的發布陸警，也代表放颱風假的機率增加。

彭啟明在臉書說，卡努颱風持續往西北西方向前進，移動速度有再放慢，每小時轉9公里前進，現在還不是轉彎時間點，預估還會更慢；根據氣象局目前路徑預測，暴風圈碰觸到北部陸地有稍擴大趨勢，仍有變數須持續觀察注意。

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▼彭啟明說，氣象局可能在下半天針對大台北、基隆地區發布陸上颱風警報。（圖／翻攝彭啟明臉書）



彭啟明指出，今天雨勢會比周二增大，還是屬於颱風的很外圍雲系移入，較強的外圍螺旋雨帶可能在周四時移入，雨勢及風勢加大，請留意後續的變化及更新預測，尤其是北部地區；中南部要留意將逐步發展的西南風環境，將逐漸轉為不穩定有雨天氣。

1、卡努颱風最新動態

卡努正通過那霸南側海域進入東海，今天、周四將是颱風最接近的時段，尤其是周四期間。周五開始颱風轉北移動，預計周末朝日本加速前進。

2、颱風警報情況

周二晚氣象局已經發布北部、東北部海上颱風警報，根據目前路徑及強度，有可能在今天下半天針對大台北、基隆地區發布陸上颱風警報，預測警報可能要到周五解除。

3、今至周五天氣

受颱風影響，西半部天氣不穩定有廣泛短暫陣雨；周四、周五西南季風增強，西部雨時較長且有強降雨機會，可能達局部大雨或豪雨。東部受背風沉降作用影響較大，天氣穩定有焚風發生機會。

4、安全提醒

颱風期間，非必要請避免前往海邊、河川、低窪地、山區等地活動，確保自身安全。

▼4日雨區預報圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）