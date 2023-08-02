北中南恐下到發紫！卡努5天預測雨量圖曝　4地快防颱

▲最新各國電腦模式模擬未來5天的雨量預測圖。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急 」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專分享最新各國電腦模式模擬，未來5天的雨量預測圖，可見「下到一大片發紫」。氣象粉專提醒，台北、基隆、桃園、宜蘭北端趕緊做好防颱措施，把握時間。

「雨季不遠」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，從各模式未來5天的雨量預測，可以注意到不只北台灣，連中南部也紫紅一片，這暗示卡努北轉後，帶上來的西南風威力也不容小覷；周末起，中南部雨勢部分要多加留意，並不是看起來離颱風比較遠，就好像沒事。

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▼卡努靠近中。 （圖／NOAA）



台灣颱風論壇說，以最新預報資料看來，今天到周五中北部風雨較有感，這邊主要是颱風本身的影響，再次提醒台北、基隆、桃園、宜蘭北端趕緊做好防颱措施，把握時間。

台灣颱風論壇指出，卡努將來到，黃海上空的太平洋高壓主體南方，卡努過去6小時明顯西折，未來48小時密切注意北方高壓勢力變化，斷開速度、破口位置及大小，決定卡努的轉折點；以及高壓低緯度西伸的狀況，決定往北或轉向東北的幅度，多方角力即將上演，情勢錯綜複雜。

文中表示，周五至下周初西南風開始增強，輪到中南部雨勢增加，且容易下雨的時間長達3-5天，累積雨量可能很可觀，提醒防雨的工作要預先做好。

▲▼卡努最新動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

