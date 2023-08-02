民調：拜登拚連任鞏固黨內支持　再戰川普將是硬仗

▲根據「紐約時報」與謝納學院的民調，明年將競選連任的美國總統拜登，現在地位較一年前穩固。（圖／路透）

文／中央社

根據「紐約時報」與謝納學院的民調，明年將競選連任的美國總統拜登現在地位較一年前穩固，一度對他抱持疑慮的民主黨人紛紛歸位挺他連任，但他若再對上川普，將會是一場苦戰。

去年有將近2/3的民主黨人希望換人競選總統，如今拜登似已擺脫危險地帶，民主黨人普遍同意由拜登掌旗。不過仍有半數民主黨人希望換將上場。

民調顯示，回答2024年11月會票投拜登的民主黨選民當中，約30%回答，他們還是希望民主黨會提名其他人。

只有20%民主黨人回答，如果民主黨提名拜登競選連任，會讓他們滿腔熱情。另外51%民主黨人回答，他們會感到滿意但不熱衷。

提到2024年若是由副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬選總統，26%的民主黨人對此表達熱情，比拜登來得高。

打算參加黨內初選投票的民主黨人當中，有64%支持拜登，是拜登獲得軟性支持的一項指標。另外13%偏好反疫苗鼓吹者小羅勃．甘迺迪（Robert Kennedy Jr）、10%選擇作家威廉森（Marianne Williamson），這兩人已表態將爭取代表民主黨競選總統。

▲但是民調也顯示，拜登如果與川普競選，將會是一場硬仗。（圖／達志影像／美聯社）



最讓民主黨人擔心的或許是：民調顯示，拜登與前總統川普（Donald Trump）支持率平分秋色，假設2024年兩人再度碰頭，目前支持率皆為43%。

川普雖被以刑事罪名兩度起訴，未來還可能遭受更多指控，在共和黨初選的聲勢仍大幅領先。

54歲的馬蓋斯（Melody Marquess）所言頗能反映選民對於拜登的普遍觀點。馬蓋斯現已退休，是德州城鎮泰樓（Tyler）的左傾獨立選民，2020年票投拜登的理由是「在兩顆爛蘋果中選比較不爛的」。

她說自己不滿拜登處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的方式，認為他得為通貨膨脹、勞動市場緊縮負責。不過她還是會把票再次投給80歲的拜登，而非77歲的川普。

馬蓋斯說：「很抱歉，這兩個人對我來說都太老了。在我看來，按照年齡，拜登的精神力較差。但川普就是邪惡。他做了恐怖的事情。」

拜登的黨內聲勢較去年夏天大幅改善，當時民主黨人對於他可能角逐連任怨聲載道，民調顯示64%民主黨人說不希望黨內再提名他，包括94%30歲以下民主黨人。

現在所有民主黨人當中，只有一半回答不希望拜登2024年獲得提名。

紐約時報（The New York Times）與謝納學院（Siena College）的最新民調，在2023年7月23日至27日電話訪問全美1329名登記選民，其中包括818名共和黨登記選民。所有登記選民的抽樣誤差為正負3.67個百分點。