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社會 社會焦點 保障人權

男友受困柬埔寨！她幫詐團「抓交替」賺3千　苦主生死不明

▲▼綁架、手銬。（圖／資料照）

▲女子為了救在柬埔寨的男友，幫詐騙集團抓交替。上為示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者劉人豪／花蓮報導

一名林姓女子的男友前往柬埔寨從事詐欺工作後，身困海外未能歸國，林女為救男友聯繫詐團幫忙找人「抓交替」，騙得一人離台後還獲得3千元的報酬，但男友仍未返台，花蓮地方法院依刑法「意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外罪」，判林女2年1月徒刑。

判決書指出，林女的男友2022年4月1日出境至柬埔寨從事詐欺工作，期間男友多次想返國未果，林女與綽號「小竣」的人聯繫後，得知如果可以找人到柬埔寨代替男友的話，男友即可返國，並可獲取5萬元報酬（事後林女獲得3千元）。

之後林女在臉書社團張貼從事正規博弈工作，出國賺錢等不實貼文，黎男看到後與林女聯繫，並同意前往柬埔寨工作，在林女以及「小竣」安排下，黎男2022年4月20日搭機前往金邊國際機場，迄今仍未返國，黎男在柬埔寨時，曾傳訊息向其妹妹求救，並表示林女的男友一樣受困在柬埔寨。

法院認為，林女知道男友受集團控制人身自由，身困海外未能歸國，且恐陷生命危險，不應配合上游指揮，招募被害人抓交替，除一方面轉嫁自身痛苦給他人外，另一方面更藉此賺取自身不法利益，甚至在黎男前往柬埔寨後，林女還主動私訊詐團，欲媒介黎男以外的被害人。

法院審酌，林女主觀惡性甚高，且黎男迄今尚未返國，其家屬亦聯繫無著，黎男生死未卜，考量林女犯後坦承犯行，花蓮地方法院依共同犯意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外罪，判林女有期徒刑2年1月，沒收犯罪所得3千元。本案可上訴。

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