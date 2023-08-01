西班牙國王一家4口高顏值亮相！16歲公主「秀大長腿」長高高

▲蕾蒂希亞王后（前起）、萊昂諾爾公主、索菲亞公主、菲利佩六世，一家四口到阿爾法比亞花園度假。（翻攝@CasaReal推特）

圖文／鏡週刊

西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI）與蕾蒂希亞王后（Queen Letizia）2名女兒──17歲的萊昂諾爾公主（Leonor）與16歲的索菲亞公主（Sofia）。一家四口昨（7月31日）展開夏季之旅，到西班牙馬略卡島度假，並留下美麗倩影。

菲利佩六世一家四口每年都會展開夏季旅遊，這次他們來到馬略卡島，到島上歷史悠久的「阿爾法比亞花園」（Jardines de Alfabia）度假，一家四口走在種滿棕櫚樹的小徑，相當愜意。

▲萊昂諾爾公主（左起）、蕾蒂希亞王后、索菲亞公主、菲利佩六世一家人展開夏季之旅。（翻攝@CasaReal推特）

當天他們穿著休閒，有「歐洲最美公主」稱號的萊昂諾爾身穿藍綠色Mango連身裙；妹妹索菲亞公主則穿ba&sh花色洋裝，可見她秀出大長腿，身高直逼197公分的老爸，比媽媽、姊姊都還要高。而蕾蒂希亞王后則穿Adolfo Dominguez桃粉色洋裝，美麗優雅。

▲西班牙國王一家四口賞心悅目。（翻攝@CasaReal推特）

▲16歲的索菲亞公主（右二）長得比姊姊、媽媽都還要高。（翻攝@CasaReal推特）

「阿爾法比亞花園」為在特拉蒙塔納山脈的中心，歷史可追溯到1229年摩爾人統治西班牙時期，花園以阿拉伯式、哥德式、文藝復興、巴洛克多種風格著稱，擁有棕櫚樹大道、睡蓮池塘、噴泉、鵝卵石露台，還有已故英國女王伊莉莎白二世1860年到此住過的房間等，花園2011年被列為聯合國教科文組織世界遺產。







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