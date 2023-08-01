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10歲創業！12歲女童靠賣玩具月入4百萬　擁上億身價宣布「退休」

她投胎正確！柯蒂絲10歲就創業擁上億身價，12歲宣布退休。（翻自IG）

▲澳洲超級小網紅柯蒂絲，日前在自己12歲生日派對上宣佈「退休」。（翻自IG）

圖文／鏡週刊

澳洲一名可愛蘿莉柯蒂絲（Pixie Curtis），除了是一名網紅，許多網友更是羨慕她「投胎正確」，因為她有一名非常會經商的媽媽，讓她在年僅10歲就能創業賣玩具，更獲得上億身價。現在她才12歲，但就在近日宣布「退休」。

柯蒂絲的成功幕後推手全都要歸功於母親雅申科（Roxy Jacenko），雅申科原本經營公關公司，在柯蒂斯出生後，以女兒名義成立髮飾品牌「Pixie’s Bows」。但雅申科相當有經營手段，她在柯蒂絲10歲時，更協助她創立玩具公司「Pixie's Fidgets」，據悉首月營業額已達20萬澳幣（約新台幣420萬元）。

當地媒體報導指出，包括「Pixie’s Bows」和「Pixie's Fidgets」都屬於「Pixie's Pix」子公司。初步估算，母公司「Pixie's Pix」的產值約為1300萬澳幣（約新台幣2.7億元），因此按照柯蒂絲的持股價值估算，她的身家達數億元，絕對不是問題。

柯蒂絲才10歲，媽媽就買了賓士車給她。（翻自IG）

▲柯蒂絲在10歲時，媽媽就買了賓士車給她。（翻自IG）

不過由於柯蒂絲將和家人一起遷居新加坡，於是在7月29日她在雪梨提早歡度12歲生日，並舉辦超豪華派對。柯蒂絲也透過IG宣告，在她年滿12歲的這個年度，也就是她從「Pixie's Fidgets」總裁之位的退休之時。據美國《紐約郵報》報導，雅申科雖然讓柯蒂絲學習賺錢，但她也強調教育與經營的重要性，因此這次柯蒂絲的「退休」，主要是讓她專心拚學業。

其實先前雅申科接受媒體訪問時，就曾說過按照公司經營的規模，柯蒂絲可以在15歲退休。不過現在柯蒂絲才12歲，就可以「安心退休」。

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