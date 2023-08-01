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她遭囚地牢14年淪性奴1號　被性侵上千次！性奴2號遭分屍狠吃

她遭囚禁地牢14年淪性奴1號，被性侵上千次！性奴2號遭變態主人分屍狠吃。（翻自《每日郵報》）

▲一名現年33歲的女子自述遭一名變態男子囚禁地牢淪性奴長達14年。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

俄羅斯近日爆出一起比驚悚片更驚悚的事件，一名現年33歲的女子自述，自己遭到一名變態男子囚禁地牢淪性奴長達14年，被性侵上千次，她終於在最近成功脫逃。不過案情也顯示，這名「變態主人」還曾經囚禁過另一名性奴，更把這名性奴殺害分屍煮來吃。

據英國《每日郵報》報導，事件發生在車里雅賓斯克州（Chelyabinsk），受害女子葉卡捷琳娜（Ekaterina B）在近日表示，自己從19歲起遭到男子傑斯基朵夫（Vladimir Cheskidov）囚禁在地牢內，淪為他的專屬性奴，而且這一囚禁就是14年，期間至少被性侵上千次。如今葉卡捷琳娜已經33歲，才找到機會逃出來，而傑斯基朵夫現在也已51歲。

▲囚禁性奴的房間相當髒亂，而且發現另一性奴歐薩娜的部分遺骸。（翻自《每日郵報》）

▲▼囚禁性奴的房間相當髒亂，而且發現另一性奴歐薩娜的部分遺骸。（翻自《每日郵報》）

她遭囚禁地牢14年淪性奴1號　被性侵上千次！性奴2號遭變態主人分屍狠吃

葉卡捷琳娜說，她在19歲時於車站遇見傑斯基朵夫，之後傑斯基朵夫給她酒喝，更把她引誘到家中，接著就是永無天日的地窖囚禁歲月，她再也沒有辦法回家，更遭到性侵與虐待暴打。直接最近，葉卡捷琳娜趁著傑斯基朵夫喝醉，而且喝到讓傑斯基朵夫的母親打電話叫救護車，她才有機會逃走。葉卡捷琳娜逃走後，重新找到失聯14年的姊妹，並向姊妹求助報警，她更稱：「傑斯基朵夫拿著刀死命找我，我被威脅了。」警方獲報後，循線找到傑斯基朵夫，進一步調查後竟發現更驚人的案情。

她遭囚禁地牢14年淪性奴1號　被性侵上千次！性奴2號遭變態主人分屍狠吃

▲變態男傑斯基朵夫。（翻自《每日郵報》）

她遭囚禁地牢14年淪性奴1號　被性侵上千次！性奴2號遭變態主人分屍狠吃

▲葉卡捷琳娜被囚禁14年才成功脫逃。（翻自《每日郵報》）

原來葉卡捷琳娜不是唯一的性奴，傑斯基朵夫還曾經綁架過另一名年約30多歲的女子歐薩娜（Oksana）當性奴，但傑斯基朵夫在2011年將歐薩娜殺害並分屍，甚至把遺體烹煮來吃，剩下的殘骸則埋在地窖裡。警方搜索時，也在地窖中發現疑似歐薩娜的部分遺骸，另外警方也在屋內發現變態性虐的性玩具。目前傑斯基朵夫已遭到警方逮捕，並先住進精神病院接受治療，另外傑斯基朵夫也被控謀殺、性侵、綁架等罪。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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