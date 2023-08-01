公路施工中「起重機倒塌」！印度嚴重工安意外　17人當場壓死

▲ 警消及救援人員仍在工地現場搜救。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度馬哈拉施特拉邦發生一起嚴重工安意外，一處高速公路工地凌晨施工中，一台起重機突然倒塌，造成至少17名工人被砸死，人數恐怕還會上升。

#WATCH | Maharashtra: Rescue and search operation underway by NDRF after a girder machine collapsed in Thane's Shahapur



A total of 15 bodies have been recovered so far and three injured reported: NDRF pic.twitter.com/fCeBkk4OZ0 — ANI (@ANI) August 1, 2023

綜合NDTV及《印度斯坦時報》，這起事故發生於馬哈拉施特拉邦塔那地區（Thane），Samruddhi公路第三期工程1日凌晨施工中，工人正操作一種大型起重機（girder launching machine），未料機具突然倒塌，重砸下方工人，造成17人當場死亡，另有3人受傷送醫。警消及救援人員仍在現場搜救，一名官員稱死亡人數恐怕還會上升。

總理莫迪稍早發表聲明，向死者家屬致哀，「為馬哈拉施特拉邦斯哈哈普爾（Shahapur）發生的悲慘事故感到痛心，我對死者家屬表示最深切的哀悼，我們的心和祈禱與傷者同在。」

莫迪表示，「國家災害響應部隊（NDRF）與當地政府正在事故現場工作，採取一切可能的措施，確保對受到影響的人提供適當援助」，並宣布總理國家救濟基金（PMNRF）將向每名死者家屬提供20萬盧比（約新台幣7.7萬元）賠償金，傷者則提供5萬盧比（約新台幣1.9萬元）。

事發的公路連接孟買及那格浦爾（Nagpur），全長701公里，橫跨10個地區，第一期路段長520公里，於去年12月啟用。當地首席部長辛德（Eknath Shinde）曾於5月表示，第三期工程就是最後一期，預計今年12月底完工。