不捨母親鐵窗外流無數淚！「十大槍擊要犯」成民代下跪謝親恩

▲桃園市議員段樹文曾入獄22年，如今則用大量陪伴彌補過去與母親分離的歲月。（圖／CTWANT提供）

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桃園市議員段樹文曾是「十大槍擊要犯」，先後在囹圄內待了22年，近年淡出是非、投身公益，去年高票連任，他愧疚自己曾是「大流氓」而讓雙親承擔鄰里壓力，母親更在會客鐵窗外留下無數眼淚，如今用大量陪伴彌補過去分別歲月，讓母親每天都能保持孩子般笑容。

段樹文回憶，他自幼在大家庭中長大，母親原是陳家的童養媳，後又再婚嫁給自己的父親，同胞兄弟姊妹間因而有兩個姓氏，他有多位母親生的兄姊，卻是父親的長子．爸爸對他備懷希冀，但上一輩的嚴謹讓段父不知該如何表達自己的心情，所有期望最終化成一次次「打在兒身」的棍棒。

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▲段樹文2020年遞補成為桃園市議員，他在就職典禮下跪獻花給母親，承諾會努力為鄉親服務。（圖／CTWANT提供）

「爸爸如果3天沒拿棍子，我還覺得有點奇怪。」段樹文說，父親的愛深摯而內斂，爸爸會半夜把自己叫起來，走到家附近的墳墓旁談家鄉談過往，管教更是極為嚴格，他曾因心情不好打了鄰居家的雞鴨，父親得知此事後，竟將還是國小的他抓起來狠摔。

「再醒來，就是在我母親的床上，她拿著薑幫我揉頭上的傷口，邊哭邊罵我爸。」段樹文提到，家中食指浩繁，母親白天工作、晚上顧家，整日像個陀螺一樣忙得團團轉，也因孩子太多，母親難以無微不至的呵護每個兒女成長，那次的受傷反而讓他得到媽媽全心全意地照顧，也成為幼年記憶中，母子最珍貴的溫馨時光。

▲段母過去曾為在江湖漂泊的段樹文留下無數眼淚，如今見他金盆洗手、為民服務備感欣慰，總不斷叮嚀他「好好做」。（圖／CTWANT提供）

而段樹文在桃園八德霄裡地區成長，當地過去的省籍情結嚴重，他因老兵二代的身分常與當地本省人鬥毆，為了不被欺負而學會強悍，進而接觸江湖人士混跡黑幫，曾被列為十大槍擊要犯，又因參與多起犯罪事件而被判處無期徒刑，前後被關在鐵牢中22年，父母則是他始終懸於心上的牽掛。

「來了也只會哭，每次都說不要來，但他們還是會帶著各種菜來看我。」段樹文語帶心疼的表示，為了避免父母擔心和舟車勞頓，他總希望家人別來探親，但不論是在台北還是台南服役，母親總會不畏千里前往探視，母子隔著鐵窗相對無言，只能不斷交待「要乖、要聽話」，往往話音未落淚先流，他不捨得媽媽再落淚，經歷兩次減刑假釋出獄後決定淡出江湖。

段樹文返鄉後力挺胞兄陳松福當選八德市民代表會主席，後又獲地方仕紳邀請擔任霄裡玉元宮委員，從此投身宗教、投身公益，2018年參加市議員成為落選頭，2020年因議員劉茂群當選無效而遞補上任，當年6月在母親和時任桃園市長鄭文燦的見證下就職，段樹文更在議場下跪向母親獻花，溫馨畫面讓在場人士紛紛動容。

「我認為，最好的孝順是陪伴。」段樹文說，父親在多年前病逝，他在金盆洗手後把握時間在母親膝下盡孝，物質上盡量滿足外，還曾在廟慶時以母親的名義請來明華園演歌仔戲，每次出遊進香總會帶著媽媽一起，段母如今高齡95歲身體依然勇健，每日還能爬樓梯四處串門，看著母親的笑容則是他的最大滿足，他也設立獎學金獎勵孝順學子，呼籲世間兒女珍惜父母，莫待「子欲養而親不待」才捶胸頓足。

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