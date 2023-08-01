南韓18人中暑熱死！老人搭地鐵「吹免費冷氣」　物流中心只開風扇

▲南韓首爾的老人頂著高溫排隊領取免費便當。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

受到全球氣候變遷影響，北半球迎來今年夏季的熱浪，包括南韓自從梅雨季結束後，便迎來極端酷熱的高溫，上周末首爾高溫甚至達到攝氏35.5度，從今年5月底至今南韓全境共18人因為中暑而死亡，其中上周末（7月29至30日）就占了14人，老年人擔憂電費高漲不敢開冷氣，只好搭乘地鐵吹冷氣。

根據《韓聯社》、《NotCut News》，南韓政府統計指出，從5月20日傳出今年首位中暑死亡者以來至7月31日，一共有18人因為難耐高溫酷暑而熱死，其中光是前2天就有14人中暑死亡，梅雨季結束後濕度無法散去，連帶導致體感溫度比實際氣溫更熱，預估今（1日）白天最高氣溫首爾35度、大邱36度、江原道江陵35度、全羅南道和順37度。

連日來的致命高溫引發中暑等現象，慶尚北道星州郡一名高齡94歲的老婦，7月31日晚間8時28分被人發現倒臥在溫室辣椒田，送醫後仍救回天乏術，消防當局推估是因中暑等高溫現象引發的疾病導致死亡。

▼南韓首爾市廣衿區東首爾郵政物流中心，員工1日頂著高溫、滿身大汗進行包裹分配工作。（圖／CFP）

▲首爾一名建築工人1日頂著35度的高溫在烈日底下工作。（圖／達志影像／newscom）

極端氣候影響下，必須承受高溫工作的建築工人、物流中心工作人員首當其衝！報導指出，京畿道一間擁有地上7層樓、總面積達4萬坪的宅配物流中心，儘管多達3000名員工負責貨物的上下車工作，然而在35度高溫下竟然只靠著每7至8公尺一台的小型電風扇為員工們散熱，故障的冷氣只能吹出熱風，儘管公司聲稱免費提供員工吃冰淇淋、喝冰水消暑，卻是看得到、吃不到。

員工們抱怨，因為這些冰淇淋被放在員工餐廳的冰箱裡，而要從工作地點走到員工餐廳，中間路程長達10分鐘，根本划不來，而且公司聲稱免費提供的冰水在數量上根本不夠，因為只要慢其他員工一步，就有可能排不到冰水喝。

另外，南韓連日來高溫影響下，包括老年人、住在貧民村等居住環境惡劣的弱勢民眾也是氣候災害首當其衝的難民，尤其最近尹錫悅政府調整電價，7、80多歲以上高齡的長輩嚇到不敢在家裡開冷氣，77歲的張某為了吹「免費的冷氣」，甘願每天早上9點從京畿道水原市的住處出發，搭上開往首爾清涼里的電車。

▲首爾一名赤裸上身的老年男性，1日坐在廉價旅館內的電風扇旁，預估氣溫高達35度。（圖／達志影像／newscom）

7月27日下午4時，張某坐在首爾地鐵1號線列車的博愛座上，笑著說搭乘電車吹免費冷氣已是最享受的人間天堂，放眼望去整座車廂的33名乘客，就高達20多人年紀已達70多歲以上，他們大部分在車廂內滑手機、看報紙，戴上耳機聽音樂，或是觀賞窗外風景，以及閉目養神。

住在京畿道高陽市的74歲張某每天從上午9時至下午6時，在鐘路3街站渡過無聊時光，「不知道能上哪去玩，只有地鐵站才是最涼快的，夏天的時候因為開冷氣，光是電費就漲到15萬韓元（約新台幣3560元），年輕人至少還能賺到一點錢，像我們這種老人連10塊錢都很難拿出手。」