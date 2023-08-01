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再7天就過生日！世界最長壽男人　巴西127歲人瑞去世

▲▼世界最長壽男人、巴西127歲人瑞戈麥斯（José Paulino Gomes）驚傳於2023年7月28日離世。（圖／翻攝自推特）

▲世界最長壽男人、巴西127歲人瑞戈麥斯（José Paulino Gomes）驚傳於2023年7月28日離世。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

巴西人瑞戈麥斯（José Paulino Gomes）挺過2次世界大戰與3次全球大流行病，被認為是世界上最長壽的男人，他7月28日驚傳在家中過世，享嵩壽127歲。外媒報導稱，戈麥斯去世時，距離他的128歲生日只剩一周，而他直到4年前都健壯得還能騎馬。

美國《紐約郵報》、英國《鏡報》等外媒，引述巴西媒體報導指出，戈麥斯（又名Jose Aguinelo dos Santos）7月28日在米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）市鎮佩德拉博尼塔（Pedra Bonita）的自宅中離世，而當時只要再過7天他就將迎接128歲生日。

根據佩德拉博尼塔市於1917年登記的結婚證書資料，戈麥斯出生於1895年8月4日，若資料無誤，這將意味著戈麥斯比已故英國女王伊莉莎白二世還要更早出生，經歷過2次世界大戰與3次全球大流行病。法律顧問索薩（Willyan Jose Rodrigues de Souza）表示，根據紀錄，戈麥斯22歲就結婚了，推測他確實在1900年之前就已經出生。

戈麥斯的家人表示，他的妻子已經離世，他過去曾是一名動物馴獸師，膝下有7名子女、25名孫輩、42名曾孫輩以及11名玄孫輩。其中一名孫女費瑞拉（Eliane Ferreira）向當地媒體透露，爺爺非常單純、謙遜，不喜歡任何工業化的東西，熱愛農村與大自然，他養雞、養豬也自己種植食物來吃，還總是喜歡喝點小酒。

另一名孫女奧莉薇拉（Fabiola Oliveira）則表示，爺爺直到4年前才不再繼續騎馬，大約有1個月的時間臥病在床，「他將為我們所有人留下許多故事與回憶」。據家屬說法，戈麥斯的死因是多重器官衰竭，可能是由於年齡導致的，遺體已於7月29日安葬於當地公墓。

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