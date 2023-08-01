法極限網紅68F墜樓亡　生前「最後對話」曝光！拍窗求救嚇壞女傭

▲ 盧西迪在香港墜樓身亡。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國極限運動網紅盧西迪（Remi Lucidi）爬遍世界各國高樓，27日挑戰香港豪宅「地利根德閣」（Tregunter Tower）卻不慎從頂樓68層墜落身亡。他生前下榻的旅館人員透露意外前與他的最後對話，IG最後發文也可看出他對香港美景的熱愛。

跟據《鏡報》，30歲的盧西迪7月27日進入地利根德閣，一名保全曾阻止他上樓，但他謊稱要拜訪住在40樓的朋友，保全後來才發現沒有住戶認識他。

監視器畫面顯示，盧西迪搭電梯到達49樓後徒步爬樓梯，強行打開通往頂樓的門到達68層，目的是在屋頂拍照。接著一名女傭當晚約7時38分目睹他奮力拍打頂樓公寓的窗戶求救，嚇得趕緊報警，但他仍不幸身亡。

▲ 盧西迪爬上全球各地高樓留下自拍。（圖／翻攝自IG）

盧西迪待在香港期間住在一家青年旅社，老闆考爾（Gurjit Kaur）回憶，他看起來很健康，滿臉笑容，對他的死訊感到難過；一名工作人員則透露，當他詢問盧西迪要去哪裡時，他回答稱「要去爬山」，還說他到香港後就很想去健行。

他24日才在IG上傳香港夜景，打卡地點在銅鑼灣時代廣場，死訊傳出後令許多粉絲不捨，紛紛湧入留言哀悼，「他活得很充實」、「至少他是在做喜歡的事情時過世」、「美好經驗的風險總是很高，永遠尊敬你」。