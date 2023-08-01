前副署長妻舅遭爆藉勢強占公務車位　彰化警：同仁少用讓出來的

▲長期被占用停車位今天已淨空。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

臉書社團「靠北POLICE」日前有人匿名爆料，彰化縣警局一對兄妹檔，仗著老公和妻舅是警政署副署長（已上月退休）的關係，長年霸佔公務停車格卻沒有人敢吭聲，並指內勤也可安排外勤上班，超勤領好領滿，真是爽缺，經局長張國雄調查後，指示即日起收回車位，至於超領津貼部分，認員確有實際從事外勤相關工作，請領超勤均有資料可查證。

彰化縣警局今天做出調查說明，有關臉書社團「靠北POLICE」爆料1名警政署前副署長在彰化縣警局的兄妹檔親友，在警察局地下室各占了一個公務車位；另外警務佐國舅爺是內勤人員，卻可以安排在外勤上班，超勤領滿領好，經查被爆二員，分別是該前副署長的妻子和妻舅，目前任職秘書科陳姓警務佐，以及少年隊警務佐。

▲彰化縣警局地下室公務停車位。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警局指出，有關占用公務車位，經查該車位使用者較少開車，故將車位讓給有需要的同仁停車，為免爭議，已將該車位收回。至於內勤警務佐卻安排在外勤服勤，經查陳員於2022年5月1日已調整至外勤偵查組第4小隊，有實際從事外勤相關工作，請領超勤均有資料可稽證。

目前縣警局地下室停車位大概有171停車位，扣除巡邏車、偵防車及公務車使用之外，剩下53個，平均分配給各單位員警使用，被爆料的占用停車格今天已淨空，彰化縣警察局後勤科長蕭啟東今天強調，有關縣警局地下室停車場，有員警不當使用情況，已經將該停車位收回，將重新另訂停車管理辦法，以落實停車管理。