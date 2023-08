莫斯科金融大樓再遭「烏克蘭無人機」攻擊！　設有俄政府辦公部門

▲俄羅斯首都莫斯科金融商業區一棟集結政府部門的摩天大樓再度遭烏克蘭無人機襲擊,17樓外牆玻璃毀損。(圖/路透,下同)

記者羅翊宬/綜合報導

自從去年2月底俄軍針對烏克蘭發起「特殊軍事行動」以後,面臨國際經濟制裁一直是俄國商界菁英最頭痛的問題,如今隨著烏克蘭增強反攻行動攻勢、試圖讓戰爭焦點回歸俄國本土後,俄國首都莫斯科從今年7月更遭遇至少4起攻擊,莫斯科金融區同一棟摩天大樓再度遭到烏克蘭無人機攻擊,目前無人傷亡。

根據《路透社》、《俄羅斯新聞社》,當地時間7月31日早些時候,莫斯科克林姆林宮以西數英里、摩天大樓雲集的金融商業中心再度發生爆炸,是一周內第2次遭到襲擊,疑似來自烏克蘭的無人機躲過莫斯科脆弱的防空系統,成功擊中一棟集結政府各部門的摩天大樓第21樓。

BREAKING: 2 more drone strikes reported in the heart of Moscow - again in "Moskva City" elite business district. One of the explosions occurred at 00:50 on August 1st. pic.twitter.com/nZsJepH69p