日氣象廳：卡努升級「非常強颱」今直逼沖繩　周四最接近台灣

▲日本氣象廳於台灣時間1日上午8時發布的卡努颱風預測路徑圖。點圖可放大。（圖／日本氣象廳）

記者張寧倢／編譯

日本氣象廳將卡努颱風升級為「非常強颱」，今天（1日）上午8時位置來到沖繩那霸市東南部海域約250公里處，並逐漸向西移動，自今天晚間開始直到明天，預計將維持著「非常強的強度」大幅逼近沖繩地區。根據日本氣象廳的預測路徑圖，卡努颱風將於4日最接近台灣東北部地區，直到6日強度才會減弱。

據日本氣象廳資料，卡努颱風於台灣時間8月1日上午8時的中心位置在北緯24度、東經129度，以每小時20公里的速度往西北西移動，中心氣壓935百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，預計今晚8時將抵達沖繩本島那霸市南方海域110公里處，直到2日上午9點過後將穿越宮古海峽。

另外，日本氣象廳目前已經將卡努的強度升級成非常強颱風（日本定義：最大風速大於等於44m/s、小於 54m/s），尺寸則為大型颱風（日本定義：風速15m/s以上的暴風圈半徑介於500至800km）。

日本氣象廳預測路徑圖顯示，卡努颱風將在台灣時間4日上午9時最接近台灣東北部地區，且直到5日北轉時，都將一路維持非常強颱等級，預計6日才會下修為強颱風（日本定義：最大風速大於等於33m/s、小於 44m/s）。

根據日本放送協會報導，卡努明天將為沖繩奄美地區帶來瞬間最大風速每秒35公尺的強風，以及可能導致水災的暴雨。在那霸機場與鹿兒島機場起降的航班今天已陸續宣布停飛，目前包含全日空、日航、樂桃航空在內共計510架次航班停飛或決定停飛。