　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他野外騎單車！情侶大自然「半裸交融」險被撞　活春宮影片瘋傳

▲▼哥倫比亞男女野外啪啪，意外被自行車騎士錄影。（圖／翻攝自推特）

▲哥倫比亞男女野外啪啪，意外被自行車騎士錄影。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

一段拍攝於哥倫比亞的影片上周在網路社群瘋傳，一名越野自行車手在山間小路騎乘時一邊用鏡頭錄影，卻撞見一對男女在山林間「性愛野戰」，由於去路被阻擋，自行車騎士被迫煞車。他對情侶說「這裡是自行車道」，但有網友並不買單，認為人人都有資格「享受」山林。

根據英國《每日星報》引述當地媒體報導，這名男子7月某天在馬尼薩萊斯市（Manizales City）郊外一處森林中騎乘越野自行車，還架設了運動相機記錄沿途風光，不料卻意外拍到一對男女上演活春宮。影片7月22日被上傳到推特後，觀看次數已突破160萬次。

情侶聽到動靜後立刻分開，男方急忙穿褲子，下身半裸的女方則似乎來不及遮蔽自己，趕緊往山路的右邊躲開。根據當地媒體報導稱，自行車騎士煞車減速後對他們表示，「很棒，兄弟，我會從你旁邊經過，祝一切順利！不過這裡是自行車道。」

然而，有網友開玩笑地說，「那個人完全有資格待在那邊，因為他也在騎乘（riding）」。另一名網友則說，「山林是屬於所有人的，我要怎麼避開騎自行車的人？」還有人指責騎士說，「哪裡有寫說是自行車道，他們也有資格享受這座山林」、「不要打斷這種自然之愛的行為」。

ET快訊
封存2000年！　「漢文帝霸陵」極罕見陪葬品出土
大安區ATM撿到「1提款明細」　網一看餘額驚呆：身價鐵定過億
交通部女經理暗槓131萬　吐錢獲判免囚
廖老大才1年就淪時代的眼淚　同業點出3致命傷
3張不到50元千萬獎發票！　中獎地點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣、中國都忌憚的男人　美媒：掌控星鏈、難以捉摸的馬斯克

蹂躪91女童還偷拍！45歲幼保員變態行徑澳警也嚇壞　靠棉被逮惡狼

他野外騎單車！情侶大自然「半裸交融」險被撞　活春宮影片瘋傳

10歲創業！12歲女童靠賣玩具月入4百萬　擁上億身價宣布「退休」

深信邪教！美狠母「殘殺2子女」埋屍花園　判終身監禁不得假釋

西班牙國王一家4口高顏值亮相！16歲公主「秀大長腿」長高高

南韓18人中暑熱死！老人搭地鐵「吹免費冷氣」　物流中心只開風扇

她遭囚地牢14年淪性奴1號　被性侵上千次！性奴2號遭分屍狠吃

揍斷18歲前女友鼻子「刀割百次」暴力男免入獄　數千人抗議示威

公路施工中「起重機倒塌」！印度嚴重工安意外　17人當場壓死

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

李玟二姐致詞：我很難裝開心　COCO生前影片曝....全看哭

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

男童突然用力壓玻璃桌　下秒直接碎裂旁人傻眼

朱碧石來了！被摔直接暴怒XD　嗨跳開花舞、《Queencard》

台灣、中國都忌憚的男人　美媒：掌控星鏈、難以捉摸的馬斯克

蹂躪91女童還偷拍！45歲幼保員變態行徑澳警也嚇壞　靠棉被逮惡狼

他野外騎單車！情侶大自然「半裸交融」險被撞　活春宮影片瘋傳

10歲創業！12歲女童靠賣玩具月入4百萬　擁上億身價宣布「退休」

深信邪教！美狠母「殘殺2子女」埋屍花園　判終身監禁不得假釋

西班牙國王一家4口高顏值亮相！16歲公主「秀大長腿」長高高

南韓18人中暑熱死！老人搭地鐵「吹免費冷氣」　物流中心只開風扇

她遭囚地牢14年淪性奴1號　被性侵上千次！性奴2號遭分屍狠吃

揍斷18歲前女友鼻子「刀割百次」暴力男免入獄　數千人抗議示威

公路施工中「起重機倒塌」！印度嚴重工安意外　17人當場壓死

新北文山茶區製茶技術競賽　石碇茶農張建國奪得特等獎

卡努亂空中交通！4國籍航空取消沖繩-台北航班　異動一次看

指導老師蔡培村替潘孟安喊冤　王鴻薇：民進黨要走林智堅模式？

友通以5.3億出售Brainstorm股權予邁達特　Q4交割完畢

睽違三年　阿聯酋航空A380旗艦客機復飛台北-杜拜每日航班

媽媽上廁所小黑反常沒來討摸摸　原來牠有新任務：守護飯菜

用「日本式衰退」類比中國　證券高層駁斥：販賣焦慮

不斷更新／龍獅戰因雨暫停19分鐘　19時37分重啟

陳芳語委屈痛哭「中文很難」！當《辯論會》隊長受質疑：我清楚我在幹嘛

紅爆PTT媽佛版文章改編影集　胡瑋杰、高捷先實習搬80KG遺體

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

國際熱門新聞

女度蜜月失蹤　夫調監視器崩潰：人間蒸發

充氣溜滑梯吹到50m高空　父重摔身亡3歲女送醫

直擊！阿姨「褲沒穿」拿快遞　妹帶奶奶見外送員

日氣象廳：卡努升級「非常強颱」路線圖曝光

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

日壽司郎「舔瓶案」調解撤訴　高中生免賠

即／緬甸軍政府宣布「特赦」翁山蘇姬

世界最長壽男人　巴西127歲人瑞去世

她遭囚14年淪性奴1號　性奴2號遭分屍狠吃

她狂吐「藍色液體」！昏迷6周雙腿慘截肢

法極限網紅68F墜樓亡　生前「最後對話」曝光

她到職3天果斷走人　一票人挺爆

南極海冰面積驟減　相當於77.2個台灣消失

韓好市多員工中暑猝死　資方：他本來就有病

更多熱門

相關新聞

哥倫比亞總統兒子被逮捕！

哥倫比亞總統兒子被逮捕！

哥倫比亞檢察總長今天一早表示，總統裴卓（Gustavo Petro）的兒子尼可拉斯（Nicolas）已被逮捕，為一場與洗錢與不法致富相關調查的一環。

哥國情侶騎車轉頭接吻！放閃意外拍下死亡車禍

哥國情侶騎車轉頭接吻！放閃意外拍下死亡車禍

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

教堂淪炮房！南美情侶半裸交疊摩擦

教堂淪炮房！南美情侶半裸交疊摩擦

小情侶「車震」被偷拍　女生穿校服慘了

小情侶「車震」被偷拍　女生穿校服慘了

關鍵字：

活春宮哥倫比亞野戰情侶激戰

讀者迴響

熱門新聞

獨／光陽國民125機車下殺3開頭

快訊／00878配息金額出爐！年化配息率6.4%　8／16除息

光陽GP125促銷揭曉最低39800入手

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

颱風假機率增！氣象局估今20:30發海警

快訊／李玟老公離場遭飆罵「下地獄」！　親回2句話網全炸鍋

快訊／福原愛聲明再轟江宏傑「用輿論埋葬我」！

林襄跳嗆司上衣爆開　網：太猛包不住

掛太陽總會貼A片　連千毅大哥說重話

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

女度蜜月失蹤　夫調監視器崩潰：人間蒸發

李玟靈堂突傳來「媽媽我想妳」全場潰堤哭號！

懷孕7個月被痛毆掐脖！《流星花園》男星妻宣布和好

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

南橫路基流失　埡口至向陽封閉3個月

更多

最夯影音

更多
媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖
問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

李玟二姐致詞：我很難裝開心　COCO生前影片曝....全看哭

李玟二姐致詞：我很難裝開心　COCO生前影片曝....全看哭

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面