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馬斯克超亮「X招牌」整夜狂閃影片曝！　對面居民慘遭剝奪睡眠

記者張靖榕／綜合外電報導

馬斯克將推特著名小藍鳥換成X後，也陸續將實體招牌撤換，日前更在舊金山總部大樓上，豎立起發著亮光的大X，還會以高頻率不斷閃爍，住在附近尤其是對面公寓的居民，晚間形同被剝奪睡眠。這個剛裝沒多久的招牌，光是一個周末就接獲大量檢舉，引來市政府關切，最終導致X招牌被卸下。

▲推特舊金山總部頂樓豎起大大的「X」招牌，但到晚間不斷高頻閃爍燈光，引來眾多檢舉和抱怨。（圖／路透）

▲推特舊金山總部頂樓豎起大大的「X」招牌，但到晚間不斷高頻閃爍燈光，引來眾多檢舉和抱怨。（圖／路透）

路透社報導，推特舊金山總部的招牌於上周五（28日）正式換成「X」，嶄新的大招牌在總部頂樓亮起，但29日和30日就接獲至少24件民眾抱怨、檢舉，理由是當地人受不了巨大的「X」在夜空中頻頻閃爍，不少人更批評那是「侵入性燈光」。

▼超亮、整夜狂閃的燈光直接打在對面住宅大樓上，導致居民夜難成眠。（圖／路透）

▲推特舊金山總部頂樓豎起大大的「X」招牌，但到晚間不斷高頻閃爍燈光，引來眾多檢舉和抱怨。（圖／路透）

舊金山市政府建築檢查部門發言人周一（31日）透過電郵指出，「多位建築檢查員今早視察招牌拆除工程，該棟建築的業主將因未經許可安裝照明結構而被收取費用。」

推特則表示，拆除招牌並非強制，是公司自願這麼做的。

推特網友紛紛發文、留言，用戶@itsmefrenchy123表示，居民會被超亮的招牌搞瘋，想像它就在你臥室的正對面。用戶@DollyMarlowe則說，「我對這種完全不考慮其他人的行為感到震驚」。

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