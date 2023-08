馬斯克超亮「X招牌」整夜狂閃影片曝！　對面居民慘遭剝奪睡眠

Complaints started because the led lights of X, which Elon Musk erected on the Twitter building, did not sleep those staying in the surrounding buildings. pic.twitter.com/YfhinfLegq

記者張靖榕/綜合外電報導

馬斯克將推特著名小藍鳥換成X後,也陸續將實體招牌撤換,日前更在舊金山總部大樓上,豎立起發著亮光的大X,還會以高頻率不斷閃爍,住在附近尤其是對面公寓的居民,晚間形同被剝奪睡眠。這個剛裝沒多久的招牌,光是一個周末就接獲大量檢舉,引來市政府關切,最終導致X招牌被卸下。

▲推特舊金山總部頂樓豎起大大的「X」招牌,但到晚間不斷高頻閃爍燈光,引來眾多檢舉和抱怨。(圖/路透)

路透社報導,推特舊金山總部的招牌於上周五(28日)正式換成「X」,嶄新的大招牌在總部頂樓亮起,但29日和30日就接獲至少24件民眾抱怨、檢舉,理由是當地人受不了巨大的「X」在夜空中頻頻閃爍,不少人更批評那是「侵入性燈光」。

▼超亮、整夜狂閃的燈光直接打在對面住宅大樓上,導致居民夜難成眠。(圖/路透)

X has been flashing ultra-bright strobe lights on their building. Residents across from the street are worried that it will cause an epilepsy.



This is practically attempted murder, how has no one been arrested?

pic.twitter.com/wUFQtcn5UU