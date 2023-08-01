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吳釗燮：中國威脅武力犯台　無法成俄烏戰爭調停人

▲外交部長吳釗燮列席立法院經濟委員會聯席會。（圖／記者李毓康攝）

▲外交部長吳釗燮批評中國「雙重標準」。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者陳韻聿倫敦31日專電

外交部長吳釗燮指出，當北京持續威脅侵略台灣，中國即無法成為可被信任的「和平使者」、俄羅斯與烏克蘭之間的調停人。

吳釗燮告訴英國「每日電訊報」（Daily Telegraph），中國一方面威脅台灣，另一方面大談要為烏克蘭帶來和平，這樣的「雙重標準」讓中國無法成為可靠的調停人。

每日電訊報今天刊登對吳釗燮的專訪。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）曾表示中國的提議可做為與烏克蘭和談的基礎。

俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭。中國今年2月在這場侵略戰爭滿週年之際發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，其中第一點提到「各國主權、獨立和領土完整都應該得到切實保障」、「國際法應當得到平等統一適用，不應採取雙重標準」。

不過，中方通篇未要求俄羅斯自烏克蘭撤軍，並以「烏克蘭危機」、「衝突戰爭」等字眼迴避俄羅斯侵略烏克蘭的事實。

此外，中方未言明其支持的「領土完整」為何，即是否支持基輔立場，完全恢復烏克蘭1991年脫離蘇聯獨立後受國際認可的法定領土邊界。

另一方面，今年4月下旬，經烏方多個月交涉，中國國家主席習近平終於與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，是去年2月戰爭爆發以來首次。在此之前，習近平3月訪問俄羅斯與蒲亭會晤，當時蒲亭已遭位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）依戰爭罪發布逮捕令。

根據烏克蘭總統辦公室事後發布的消息，澤倫斯基提到他期待中國可積極促成和平，並重申烏克蘭遵循「一個中國政策」的立場不變。

北京近年對外作為愈加強勢，包括強力要求各國落實中方對「一個中國」的詮釋。

吳釗燮告訴每日電訊報，澤倫斯基重申遵循「一中政策」，這不影響台灣對烏克蘭的支持。他說，台灣民眾對烏克蘭的支持真誠而熱情，是無條件的。

至於台灣遭中國武力威脅，報導指出，台灣正採取多項作為強化自我防衛，但一旦最壞情況發生，各國是否將提供作戰支援，目前尚不存在相關保證，儘管美國等國家曾暗示會這麼做。

吳釗燮強調，「保衛台灣是我們自己的責任」，台灣不要求英國或其他任何國家「為台灣而戰」。他說，台灣正加強投資並改善部隊訓練，以提升自我防衛能力。

台灣明年1月舉行總統大選。報導提到，台灣正對抗中國的影響力作戰及假訊息。吳釗燮說，越來越多擔憂指出，北京可能有能力改變「關鍵少數選民」的想法，進而影響選舉結果。他強調，「我們都有捍衛國家、捍衛民主生活方式的強大決心」。

吳釗燮示警，中國的擴張野心不會止於台灣，而是企圖深入太平洋，並已鎖定控制太平洋幾個港口，為未來的海軍行動做準備。

在南海，各國軍隊舉行操演和執行「自由航行」任務。吳釗燮認為，誤判的高風險讓南海可能成為比台灣海峽更危險的衝突引爆點。

他強調，有效對抗中國全球野心的唯一方法，是建立由具有共同價值觀的國家組成的聯盟。當中國在世界各地擴張影響力，從非洲、中亞到拉丁美洲，「所有民主政體都有必要協力合作」。

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