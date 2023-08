吳釗燮接受澳媒專訪　喊話中國放棄武力威脅台灣

▲外交部長吳釗燮7月底接受澳媒專訪。(圖/外交部提供)

文/中央社記者黃雅詩台北31日電

外交部長吳釗燮接受澳洲第9頻道電視台專訪指出,中國想強加極權意志於台灣人民但並未奏效,若中國目標是爭取台灣人支持,就該放棄武力威脅,中國派機艦擾台,徒增台灣人反感,且升高意外導致災難後果的可能性。

吳釗燮受訪時特別配戴一只澳洲袋鼠領章,並表示澳洲是台灣的堅定友人,將會持續強化推動台澳雙邊關係。

外交部發布新聞稿指出,吳釗燮7月28日接受澳大利亞「第9頻道」(Channel Nine)電視台專訪,訪談內容7月30日在該台晚間新聞黃金時段以「美國協助台灣強化軍事能力抵禦中國」為題播出。

澳大利亞「第9頻道」記者上週來台採訪「漢光演習」,報導國軍強化軍事戰備情形。吳釗燮於受訪時表示,中國不斷升高台海緊張情勢,並透過假訊息企圖干擾台灣明年總統大選,但民主國家不應受到威權國家脅迫,台灣民主社會成熟,人民不懼外來威脅,台灣人珍視自由民主的生活方式,無人可以剝奪。

Tonight @9NewsAUS one on one with Taiwan’s Foreign Minister Joseph Wu @MOFA_Taiwan pic.twitter.com/Typ9r0YqpQ