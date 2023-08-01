吳釗燮接受澳媒專訪　喊話中國放棄武力威脅台灣

▲外交部長吳釗燮7月底接受澳媒專訪。（圖／外交部提供）

文／中央社記者黃雅詩台北31日電

外交部長吳釗燮接受澳洲第9頻道電視台專訪指出，中國想強加極權意志於台灣人民但並未奏效，若中國目標是爭取台灣人支持，就該放棄武力威脅，中國派機艦擾台，徒增台灣人反感，且升高意外導致災難後果的可能性。

吳釗燮受訪時特別配戴一只澳洲袋鼠領章，並表示澳洲是台灣的堅定友人，將會持續強化推動台澳雙邊關係。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮7月28日接受澳大利亞「第9頻道」（Channel Nine）電視台專訪，訪談內容7月30日在該台晚間新聞黃金時段以「美國協助台灣強化軍事能力抵禦中國」為題播出。

澳大利亞「第9頻道」記者上週來台採訪「漢光演習」，報導國軍強化軍事戰備情形。吳釗燮於受訪時表示，中國不斷升高台海緊張情勢，並透過假訊息企圖干擾台灣明年總統大選，但民主國家不應受到威權國家脅迫，台灣民主社會成熟，人民不懼外來威脅，台灣人珍視自由民主的生活方式，無人可以剝奪。

Tonight @9NewsAUS one on one with Taiwan’s Foreign Minister Joseph Wu @MOFA_Taiwan pic.twitter.com/Typ9r0YqpQ — Jonathan Kearsley (@jekearsley) July 30, 2023

針對中國的統一主張，吳釗燮表示，中國企圖將極權意志強加於台灣人民，但並未發生作用，如果中國目標是爭取台灣人民支持，就應該放棄武力威脅，並停止阻撓台灣參與國際組織；中國持續派遣機艦擾台，徒增民眾反感，並且提高因意外或誤判而導致災難性的後果的可能性。

吳釗燮感謝國際社會對台灣的支持，例如美、澳、日及歐盟民主國家紛紛表達對台海和平穩定的重視，及美國積極協助台灣進行軍事改革及強化國軍訓練等，都使台灣更具信心，持續強化與民主國家團結以遏止中國武力犯台的野心。

澳洲「第9頻道」是全澳資本規模最大的媒體集團「九號娛樂」（Nine Entertainment）旗下電視台，該集團擁有電視媒體、廣播電台、數位媒體等平台，晚間時段新聞收視人數居全澳之冠。