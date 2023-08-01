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俄軍飛彈攻擊澤倫斯基家鄉　增至6死75傷

▲澤倫斯基家鄉，烏南克利福洛市（Kryvyi Rih）遭俄軍轟炸 。（圖／路透）

▲澤倫斯基家鄉，烏南克利福洛市民宅遭俄軍轟炸 。（圖／路透）

文／中央社克利福洛市31日綜合外電報導

烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊今天用飛彈攻擊烏克蘭南部的克利福洛市（Kryvyi Rih），已造成至少6人喪命，還有75人受傷。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於網路上傳的影片顯示，一棟9層樓建築物側面的大洞冒出濃煙，另一棟4層樓建築物幾乎被夷平。

克利福洛市所在的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克（Serhiy Lysak）在通訊軟體Telegram發文寫道：「克利福洛已有6人死亡。」

▲澤倫斯基家鄉，烏南克利福洛市（Kryvyi Rih）遭俄軍轟炸 。（圖／路透）

▲6人死亡。（圖／路透）

市長維庫爾（Oleksandr Vilkul）指出，死者包括一名10歲女童和她的45歲母親。

賴薩克更說，有多達75人受傷，其中包含年齡介於4歲至17歲的6名孩童。

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭爆發前，克利福洛市的人口超過60萬人，在這座城市長大的澤倫斯基說，今天的俄軍空襲擊中一棟住宅和一棟大學建築物。

澤倫斯基於Telegram指出：「這種恐怖活動不會嚇倒或擊潰我們。我們正在努力拯救國人。」

他還提到，有超過350名救難人員參與救援行動，試圖救出受困建物瓦礫堆下的民眾。

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