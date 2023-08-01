驚喜連連！12星座「8月運勢」一次看　這類人愛情運大爆發

▲命理專家分析12星座的8月運勢。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

時序進入8月，運勢粉專《塔羅牌老師艾菲爾》也揭曉「12星座的8月運勢提醒」。艾菲爾指出，在這個充滿神秘星象的8月，將迎來驚喜連連的運勢！超級月亮、流星雨、土星沖日和超級藍月將帶來前所未有的能量，「抓住這些星象的機遇，好好預備迎接充滿希望與改變的8月吧！」

白羊座

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8月對於白羊座來說，似乎是一個人際關係容易發生變化的月份。有些改變是好的，有些改變的方向是錯誤的，所以總的來說不能說它是好是壞。即使你無意敵對，也很可能自然而然地陷入這樣的境地，比如與關係良好的親戚，因為金錢發生衝突，或和同事因為績效發生衝突等。努力避免它是必要的，但當你無能為力時，也只能讓時間流逝，沒必要強迫自己妥協。如果你做出讓步，即便你認為這是不合理的，也會受到各種負面評價，因此自己的內心應該要保持堅定。感情方面，異性朋友有機會成為戀人，而且似乎出奇的好，看來也會有結婚的念頭。

金牛座

8月的金牛座看起來愛情運似乎大發，各種未來都充滿可能，比如新的邂逅、當前關係的進展以及復合，2人的關係都可能有好的結果，所以積極主動地對待愛情是個好主意。當然，也有一些注意事項，例如很容易陷入三角關係、分叉關係等。同時，如果收到表白，金牛座容易性格優柔寡斷，這樣易讓好運陷入麻煩，千萬不要戲弄或玩弄對方的感情，儘量直截了當，因為這個月需要誠實，而不是技巧和策略。此外，一個長期存在的問題似乎得到解決，無論是工作還是健康。

雙子座

雙子座的8月是時間流逝特別緩慢的月份，將能夠度過悠閒的時光，且不會感到不知所措。建議可以把時間花在自己的愛好上，並利用這些時間找回失去的運氣。這樣不只每天不會備感壓力，心中的焦慮還會消失。此外，不只健康運勢可能上升，與他人的怨恨也會消散，人際關係有望得到改善，周圍親友對你的評價更將有所提升。另提醒思考問題時，保持簡單，不要做過多的解讀或假設某種陷阱，只需接受你親眼所見的，並做出判斷，相信你的直覺。此外，盡量積極參與家庭協商，齊心協力解決問題。

巨蟹座

巨蟹座8月重要的是不要高估自己的實力，一昧自認可以做到更多，並鞭策自己。有時耐心是種美德，但並非每次都是。如果你在一天結束時犯了一個錯誤，可能會因此消沉，建議適度後退一步，等待下一個機會，最終可能會更快取得成功。為了避免只考慮眼前的成功和榮譽，而在最後被彎道超車，從一開始就必須計劃好，並培養離極限一步之遙的判斷能力。不要過度揣測，有時根據對方的直接反應做出決定，似乎會帶來意想不到的好結果。相信自己的直覺也很重要，歸根結底，要比別人更相信自己。

獅子座

獅子座的8月是充滿進步能量的一個月。你會感覺自己在人際關係、工作進展、興趣愛好等方面都向前邁進了一步。如果您正在考慮求婚，那麼現在正是採取行動的時候了。獨立創業也是，因為愛好有機會成為工作。衝刺很重要，且必須不怕犯小錯誤。此外，請記住總是有人試圖將你踩在腳下，而粗心則是致命的。同時重要的事情切忌只在你信任的人之間討論。當你的思緒沸騰時，來個一日遊放鬆是很好的調適，負面的感覺會脫離你的身體。

處女座

處女座在8月渴望表現活躍，因此感興趣的項目不只會增加還會分散，所以建議先只專注在一件事吧！而且最好是下定決心後再行動，等有了一定的雛形，再推進到下一個項目。想辦法讓自己避開三心二意的情況，如果你自己都認為注意力不集中且模糊，周圍親友同事對你的評價和信任也勢必下降。此外，處女座雖然平時有退縮的傾向，但當涉及到感興趣的領域時，往往會挺身而出。

天秤座

天秤座的8月可能會出現許多起伏，例如正當你認為自己處於良好的心態做事時，事情可能會突然變得糟糕。反之亦然，當你走投無路、即將放棄的那一刻，你可能又會找到光明。不管怎樣，不到最後一刻都不要放棄，如果你挺過了，事情最終就有可能獲得好轉，也可以期待有人提供援助。你的人際運勢似乎不錯，所以要盡量避免築起高牆，積極主動並嘗試溝通。此外，可以多看看對方的優點，一個小習慣的力量似乎就是維持長久關係的秘訣。你不必強迫自己看起來很好，自然就會有好的結果降臨。

天蠍座

8月對天蠍座來說是可以保持動力的月份。雖然可能不像7月那麼好，但你可以期待事情有所改善，例如事情將以你為中心進展；人們在某些事上必須依賴你，或是你認為不可能的事情也將水落石出。因此，重要的是不要誤解你已經取得的成果，永遠對周圍親友的支持心存感激，如此必將收到同樣的回饋。下半月，似乎可能會出現混亂。另外天蠍座很可能會陷入優柔寡斷的處境，感情也會在2者之間搖擺不定。憑直覺判斷固然很好，但還是要想像一下不久的將來再做出決定。

射手座

射手座的8月是獲得回報的月份。迄今為止以某種方式幫助他人的射手座很可能會得到回報，並學習新的知識。此外，人脈圈也擴大了，似乎你會經常遇到以前從未見過的人，並且能夠有新的發現。而思考事物的方式可能也會在你內心發生巨變，甚至會遭遇極大改變人生方向的處境，適合在工作上跳槽、搬家，並搬到一個適合你的環境。

魔羯座

8月的摩羯座運勢似乎逐漸下滑，即使努力彌補，還是會出現某種阻礙，例如似乎有很多事需要一次完成，又似乎有很多事讓人困惑。而且在這種情況下，周圍又都沒有可靠的盟友。你可能會經歷幾次打擊，但如果你保持冷靜、環顧四周，或許就能找到解決問題的線索，所以千萬不要倉促行事，不要妄下定論，或者憑誤解行事，因為事情看起來很複雜，但往往卻出奇的簡單。如果想得太多而錯過了行動的機會，那就太可惜了。此外，永遠信守對他人的承諾。這是理所當然的。

水瓶座

水瓶座的8月似乎可以通過克服自己的弱點來達到下一個階段。不喜歡的事情不要逃避，要勇敢地面對。你可能會發現你認為不可能的事情實際上並非如此。通過繼續保持這種積極的感覺，你也許能夠克服自己的弱點。透過努力，你將能夠更上一層樓。敢於停止與他人比較，並留下時間面對自己似乎很重要。此外，對別人的善意會一圈一圈地回饋到你身上，所以積極地施予善意是個好主意。

雙魚座

8月雙魚座的運氣依然不穩定。然而，你似乎可以模糊地看到你的人生目標，以及你該怎麼做來實現它們，所以最好進入認真準備期。一旦弄清楚現在應該做什麼，並立即採取行動，就可能更快地得到結果。此外，現在也是清理你人際關係的時候了，如果你的手機上還有前任的聯繫方式，即使已經分手多年，也有必要斬斷那些揮之不去的感情。人際關係也是周期性的，所以你很快就會遇到一個新的關係來填補你的空虛。另一方面，如果沒有這樣的空白，就有可能錯失其他關係。

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