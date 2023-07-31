台女問路答謝給大禮！日人驚收「2張100台幣」　網：只好去台灣玩了

▲日本男網友被台灣女子問路後，意外獲得200元台幣當謝禮。（翻攝自@ducedayo X）



圖文／鏡周刊

意外的謝禮？一名日本網路插畫家昨（30日）分享，他在路上遇到一名台灣女子來問路，沒想到他回答完後，對方竟給了他2張新台幣100元的鈔票當做回報，讓他覺得相當意外。他在X分享後引發許多網友議論，還有人說「換匯的話還要手續費呢，去台灣旅遊吧！」

暱稱「ドゥーチェ少佐」的日本插畫X帳號，30日貼出2張新台幣100元鈔票，寫下他當天遇到的情況。他透露，一名來自台灣的女人向他搭話，詢問他如果要到新百合車站的該怎麼搭車，他則回答告訴女子，「搭三號月台的那班車就可以了」，女子則回：「得救了，謝謝你，這個給你。」

「ドゥーチェ少佐」說，他本來很猶豫要不要收下這2張鈔票，但對方一直給他「沒關係、沒關係」的感覺，「我想他在台灣可能過得很好吧」。

貼文引發上萬名網友按讚、數千則留言，猜測這名台灣女子「送錢」的原因，有人猜測應該是類似小費的概念，「換算成日幣大約900円左右」，但也網友指出，台灣普遍並沒有給小費的文化；另外有人分享自己也曾因為其他原因，意外獲得外國的鈔票。

有些日本網友還稱讚台灣人很熱情、友善，甚至有人開玩笑說：「如果換錢的話，就虧了手續費，所以沒辦法，只能去台灣旅遊了。」「是我的話就會去台灣玩，或是收藏起來」「她要你去台灣把它花掉」；事後「ドゥーチェ少佐」則發文說明，他現在把這2張台幣當成「御守」（お守り，平安符）了。

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