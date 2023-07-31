「阿一鮑魚」創辦人楊貫一逝世　享壽90歲

▲「阿一鮑魚」創辦人楊貫一。（圖／翻攝富臨飯店）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港知名富豪餐廳「富臨飯店」7月31日下午發文表示，富臨飯店創辦人楊貫一於7月31日因病與世長辭，享耆壽90歲。

楊貫一有「鮑魚大師」的外號，也被許多人稱為「一哥」、「阿一」，年輕時隻身南下來到香港發展，創辦了富臨飯店，曾獲世界御廚、世界傑出華人、銅紫荊星章等榮耀。

「富臨飯店」是香港最有名的富豪餐廳之一，曾先後獲米其林一星、米其林三星的榮耀，主打鮑魚料理，招牌菜「阿一鮑魚」更是聲名遠播。