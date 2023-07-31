獨／感念中橫第一代築路人　公路總局帶遺族重拾記憶

記者 哈勇嘎奧／台中報導

感念終生奉獻台灣公路橋梁的第一代築路人蘇鶴壽工程司，在上月逝世滿週年時，由公路總局及二工處等帶其子女探尋谷關大橋、中橫通車廣場、線香隧道、谷關宿舍、光明橋遺跡、達見工務段、松泉崗測量踏勘處、關興橋、慈航橋、慈恩橋等，道出許多感人且膾炙人口的感人故事。

▲感念第一代中橫築路人，公路總局人員蘇鶴壽工程司的子女回中橫重拾記憶。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

▲蘇鶴壽的子女看見中橫健行隊，激動的向隊伍行禮。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

中橫韶光行係緣自今（112）年3月5日薪壽橋通橋典禮，當時公路總局陳文瑞局長感念蘇前輩堅毅為民之精神：蘇前輩公涯65歲退休，與我輩不同者係其3、40歲時即參加假日造橋團，在民間偏鄉築橋鋪路，退休後未曾停歇。近50年裡完成超過500座橋，一生奉獻社會。蘇前輩以公路局造橋技術教導民間德善志工，公私協力間造福偏鄉路橋，為社會注入源源善能量，是「歲月靜好，必有人負重前行」之典範。該橋位於台南新營區的田野間，係嘉義紫山德善團為紀念蘇鶴壽前輩於去（111）年7月7日仙逝（中橫開通日洽為7月7日）而命名，通橋當日蘇前輩子女共同出席，感謝公私皆肯定其父為台灣公路之奉獻。

▲公路局人員及第一代築路人遺族和健行隊人員合照。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

蘇鶴壽工程司，考試分發至公路局被安排至中橫公路德基到大禹嶺間進行荒野測量定線工作，其後終生魂牽夢縈繫中橫。測量完成後，陸續監造光明橋、華祿橋、慈恩橋、慈航橋及關興橋等中橫名橋。 本次尋跡探訪時，在慈航橋前與中橫健行隊不期而遇。當說出此行有蘇鶴壽前輩之子女時，在場所有學員及領隊，皆歡欣雀躍，並迅速集結在橋前合影留念。99年蘇前輩在其傑作前與健行隊學員道別，今其子女竟同樣在其作品前與中橫健行隊巧遇並合影。感念蘇鶴壽前輩等第一代築路工程司打下良好的基礎傳承下，公路總局培養一代又一代的優秀工程司，讓臺灣的路更好走，用路人能走的更好、看的更遠，讓台灣健壯永續。