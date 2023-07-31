水上樂園「充氣溜滑梯」被吹到50m高空　父親重摔身亡3歲女送醫

▲父女連同充氣溜滑梯一同被吹到高空中。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

法國當地水上樂園Wonderland Waterpark傳出一充氣設施被大風吹走，導致當時人在設施上的3歲女童與父親也被吹到50公尺高空，重摔墜地後2人都因為心跳呼吸驟停被緊急送醫，後來傳出父親不治身亡的消息，女童則在搶救中。

事件30日下午發生在法國東部普阿藍大區(Provence-Alpes-Côte d'Azur) 聖馬克西曼-拉聖博姆(Saint-Maximin-la-Sainte-Baume)當地水上樂園，一個長寬皆為20公尺的充氣溜滑梯突然被大風吹到50公尺半空。

Accident dans un parc aquatique du Var: le père de famille est décédé, sa fille âgée de 3 ans et demi est toujours dans un état grave#ApollineMatin pic.twitter.com/sF5votlx86 — RMC (@RMCInfo) July 31, 2023

目擊者表示，「當時吹起一陣大風，充氣溜滑梯突然消失了，大家發現溜滑梯被吹到空中，然後就墜地，大家都在尖叫，我看到一位男士倒在地上昏迷不醒，後來才知道他身旁還有一名小女孩」。

醫護人員接到報案後緊急前往現場，將2名傷者空運到馬賽醫院接受治療，然而最新消息傳出，父親因為重傷不治身亡。聖馬克西曼-拉聖博姆地方首長Alain Decanis證實消息，坦言得知無法救活父親時，讓他非常悲傷，但沒有對外透露女童情況。