美商場傳爆裂巨響！顧客「以為槍擊案」　數百人集體恐慌竄逃

▲美國加州大洛杉磯地區一家購物中心驚傳巨大爆裂聲,數百人誤以為發生大規模槍擊,拔腿狂奔逃命。(圖/翻攝自推特/@skimasknoslump)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國加州聖伯納迪諾郡(San Bernardino County)一家購物中心當地時間30日晚間7點左右出現一陣騷亂,有民眾聽見幾聲巨大爆裂聲響,誤以為有大規模槍擊案發生,數百人開始朝商場外面逃跑,現場充斥驚慌尖叫。警方隨後證實,商場並無活躍槍手。

they airin out the ontario mills mall pic.twitter.com/WYJIQpllEK — Shannon (@skimasknoslump) July 31, 2023

加州當地媒體《內陸河谷日報》報導,位於安大略市的安大略米爾斯購物中心(Ontario Mills Mall)有顧客聽見幾起巨大爆裂聲後開始逃跑,瞬間引發數百人恐慌。社交媒體用戶上傳的兩段影片可見,事件疑似發生在商場的美食廣場,一大群人往外竄逃,而戶外區的顧客們也在逃離現場。

What’s going on in #OntarioMills ? I’m just trying to see Across the Spiderverse pic.twitter.com/IZwRkHSejf — ANTITTIE (@ANTITTIE) July 31, 2023

不過,警察部門隨後證實,警方已經對購物中心騷動做出應對,並且確認現場沒有任何活躍的槍手,商場很安全,仍然對公眾開放。但文中沒有提到是什麼發出爆裂聲引發恐慌。

幾名網友PO文分享,他們當時躲在各個商家門市裡。其中一人表示,「當時我們正在等待食物出餐,突然看到人們在商場奔跑,臉上表情帶著嚴重恐慌與恐懼。這是瘋狂的經歷,沒有人知道發生什麼事,但每個人都在試圖逃離那裡。」另一人則說,「那裡發生的事情是人們尖叫、哭泣,像踩踏事件一樣從商場跑到街上。這不可能是無緣無故的。」