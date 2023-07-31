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監獄女老師自稱被調教　「1打350」滿足囚犯欲望！誇張案情曝光

監獄女老師自稱被調教，「1打350」幫囚犯洩欲予取予求！更多誇張案情曝光。（翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

美國密西根州一名54歲監獄女老師萊瑞（Meredith Leyrer），被指控在監獄裡擔任老師教育囚犯期間，竟私帶違禁品更運毒，滿足囚犯欲望，甚至還在監獄內當起「情色小姐」，打了超過350通情色電話來撫慰囚犯寂寞的心。

據英國《每日星報》報導，萊瑞原本是「蒙特莫里斯高中」（Mount Morris High School）的老師，由於該校和當地監獄合作「IGNITE」計畫，派駐專業老師進入監獄內，負責教育囚犯學習知識，協助未來的更生生活，而萊瑞就是參與該計畫的老師之一，並從去年12月起開始任教。不過萊瑞進入監獄後，利用自己的老師職權與權勢，涉嫌在監獄內走私偷運毒品，成為獄中的運毒人。監視器就拍到萊瑞趁著上課時間，將一包裝有100粒「芬太奴」迷幻藥丸的文件夾，交給囚犯。

萊瑞被拍到利用上課時間，將芬太奴裝在文件夾裡交給囚犯。（翻自《每日星報》）

不僅如此，萊瑞還是獄中著名的「情色電話小姐」，她曾在12月一個月以內，就和囚犯打了超過350通的情色電話，來撫慰囚犯寂寞的心。另外案情也顯示，萊瑞在運送芬太奴和大麻之前，曾經向3名囚犯的帳戶打進超過630美元（約新台幣2萬元）的金額。

負責調查該案的警長史旺森（Swanson）指出，他逮捕萊瑞後，一度對她痛心地說：「我真的很失望。」隨後萊瑞整個人爆哭，但萊瑞也辯解，稱她有強烈自卑感，而且還被囚犯「調教」，所以才會有犯罪行為。報導指出，萊瑞被控製造與運送迷幻藥物、攜帶違禁品與手機進入矯正單位等罪，由於這些都是重罪，因此萊瑞未來可能會被重判。目前萊瑞仍被拘留當中，而保釋金為2萬美元（約新台幣63萬元）。

萊瑞還是獄中著名「情色電話小姐」。（翻自《每日星報》）

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