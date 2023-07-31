乘客被檢舉！美國航班飛一半被迫返航　警拆彈小組一開行李糗了

▲達美航空一架美國國內線航班被檢舉有乘客造成威脅，整架飛機乘客被迫一起返航。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國麻州警方30日收到匿名檢舉，一名搭乘達美航空（Delta Air Lines）國內線航班的男性旅客涉嫌對班機進行威脅，導致這架原定前往紐澤西的飛機，被迫半途折返波士頓機場。警方拆彈小組與嗅探犬對乘客行李進行搜查後，並未發現武器。

根據《紐約郵報》報導，《波士頓先驅報》引述麻州警方說法稱，達美航空編號DL5770航班原定30日下午從波士頓出發前往紐澤西州，但半途卻折返回到洛根將軍國際機場（Logan International Airport），一名身分不明的男子被帶下飛機。

當局表示，麻州警察拆彈小組與爆裂物嗅探犬搜查了這名男性乘客的2件隨身行李，但沒有發現武器或危險物品，他也沒有託運其他件行李，而班機隨後再次起飛前往紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）。報導稱，由於調查仍在進行中，男子尚未被起訴。

據報導，紐澤西州警方表示，事件是由於一名匿名的第三方人士來電聯繫紐澤西州警，宣稱一名乘客「涉嫌對航班安全造成威脅」，才導致航程中斷。

據《波士頓環球報》報導，達美航空表示有關此事，應向實際運營該航班的共和航空（Republic Airways）詢問。而共和航空公司隨後為航班延誤道歉，但沒有說明這名乘客被帶下飛機的原因。