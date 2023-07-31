她到職3天果斷走人「一票人挺爆」　老闆離譜暴走行徑曝光

▲外國一名女子到職3天火速離職，卻被網友力挺。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

外國一名女子僅到職3天就火速離職，她解釋自己才剛到新環境，還在適應與學習，卻屢次被老闆斥責偷懶、動作太慢，甚至質問隱私問題。原PO在網路論壇Reddit詢問意見，想知道自己是否反應過度，卻獲得網友一面倒支持。

根據貼文內容，原PO到職後，在資深同事帶領之下，逐步著手處理公務，也被告知下班時間到了，就可以準時離開。未料，她卻被先前根本沒有分派任務的老闆斥責「不做自己的工作」，還被質疑為什麼不留下來把事情做完。

此外，原PO被屢次詢問冒犯性隱私問題。有一次，她因為便秘而在廁所待了超過10分鐘，一回來就被老闆質問，為什麼離開座位那麼久。另一次，她被當面詢問是否罹患心理疾病，坦言很久以前曾服用抗憂鬱藥 （antidepressant），但已經停藥一陣子之後，竟被責備為什麼沒有在面試時告知此事。

原PO無奈表示，「我向他解釋上述的一切時，他指責我很愛爭辯」，她當下實在忍無可忍，立刻提出離職，但儘管離開「有毒的職場環境」之後，真的鬆一大口氣，卻也懷疑自己是否反應過度了。

Reddit多數網友都很同情原PO，並且認為離職的決定是對的，「如果妳身為一名培訓中新員工還被這樣對待，他就會繼續這樣對待妳」、「說真的，我覺得妳應該對這位雇主採取法律行動。他詢問任何關於妳便秘或心理健康的問題都是非法的」、「妳的離開是對的，這最終會腐蝕妳的心理健康」、「才第三天就因為妳的工作責備妳，這是一個巨大的警告訊號。這星球的歷史上，每位員工都需要時間適應新環境。如果他們不明白這一點，就不值得為他們工作」。