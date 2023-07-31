X舊金山總部頂樓「巨大標誌」發出白色強光　挨轟擾民

▲美國加州舊金山的X總部頂樓裝設巨大發光的標誌。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）把社群媒體平台推特改名X，並在加州舊金山總部頂樓裝設一個巨大、發出強烈白光的X標誌。但這讓當地鄰居感到相當困擾，因為晚間發出的白光太過耀眼，舊金山建築勘驗廳已證實正展開調查。

What do you think of the X Headquarters sign?pic.twitter.com/IhimnBEfBF — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 29, 2023

路透報導，馬斯克2022年收購推特平台，對外宣布更名，也要把公司總部留在舊金山，這對於努力從新冠疫情復甦的舊金山來說，X留在這座城市可能是個好消息。舊金山正面臨科技業裁員、零售業撤出、旅遊業萎縮等問題，越來越多人居家上班，使得交通量下降，在此之際，犯罪率上升與無家可歸者的問題已為舊金山形象帶來衝擊。

只不過對於馬斯克在舊金山總部頂樓所裝設的巨大發光X標誌，當地人開始抱怨，X標誌發出的閃爍強光非常擾民。有網友發文表示，X標誌亮到讓人感到不滿，試想這種東西就在你的臥室對面，「我對於這種公然沒有考量到任何人感受的做法感到震驚」。

舊金山建築勘驗廳也正在展開調查，稱這可能違反許可規定。依據一名檢查員的書面報告，公司代表二度拒絕讓工作人員前往屋頂勘驗標誌，一名公司代表稱標誌是臨時設置。