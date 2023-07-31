日8旬翁「被關廁所」連續暴打7小時致死！　逆子痛下毒手

▲男子嫌父親重聽，竟將他活活打死。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府一名81歲男子因為遭兒子施暴，全身是傷被送往醫院搶救，然而最終仍回天乏術。經過警方調查，死者當天被兒子連續毆打近7個小時，且早在之前嫌犯就曾多次對其父親家暴，因此警方也立刻依傷害嫌疑將施暴男子逮捕。

根據ABC電視台報導，39歲的嫌犯東田真二29日晚間7時左右，打電話給119表示，「我的父親倒在廁所內，一動也不動。」救護人員趕往現場後，隨即將其81歲的老父親東田恆雄送往醫院搶救，但最終被害人仍因傷勢嚴重，被宣告死亡。

死者被送往醫院時，全身包含臉部多處受傷，警方經調查後確定，施暴者正是通報119的兒子，而東田真二也坦承犯行，警方隨即依傷害罪嫌將他逮捕。面對警方訊問，東田真二表示，「父親有重聽，沒辦法跟他溝通，一氣之下才會動手。」

警方指出，東田真二29日當天自中午12時起，在大阪府岸和田市的住家，連續7個小時對父親施暴，手段十分殘暴。不僅如此，警方也懷疑，東田真二並非首次家暴。

事實上，死者為老來得子，42歲才生下東田真二，怎知卻養出將自己打死的孽子。此外，死者平時與嫌犯兩人同住。