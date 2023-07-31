他跳水竟被電死！離奇魂斷「鬧鬼之湖」　美國已逾700人喪命

▲一名男子跳入拉尼爾湖中。圖中人物非當事人。（示意圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國喬治亞州「拉尼爾湖」（Lake Lanier）自1956年開放以來，已經通報逾700起死亡案例，多年來被謠傳鬧鬼，未料近期又發生致命意外，一名男子27日從湖畔碼頭跳入水裡，竟離奇觸電身亡。

喬治亞州自然資源部（DNR）證實，24歲的湯瑪斯（Thomas Milner）在拉尼爾海灘南路（Lanier Beach South Road）附近湖畔碼頭跳水後發生意外，緊急送醫仍宣告身亡。當局仍不確定湖水通電原因，但已展開調查。

美聯社等外媒報導，湯瑪斯發生意外後，鄰居及友人試圖幫忙，其中一人奮不顧身跳入湖中，卻感覺全身一陣灼熱，很像是觸電，他趕緊上岸關掉碼頭所有電源，才再度下水救人，孰料為時已晚。

▲拉尼爾湖在1950年代由美國政府人工建造而成。



拉尼爾湖位於喬治亞州北部的福賽斯郡（Forsyth County），以南北戰爭時南方邦聯（Confederate）一位老兵命名，是美國政府為了興建大壩及水力發電而人工建造，但徵收過程導致250多個家庭流離失所，小鎮沒入湖底，包括多個未移走的墓地，進而引發鬧鬼傳聞。此外，該水域在67年期間通報700多起死亡案件，被媒體形容是美國最致命的水域之一。

但據拉尼爾湖官方網站資訊，案發地點附近的比福德水壩（Buford Dam）「為周圍各郡提供水力發電，管道持續讓水以每秒600立方英尺（CFS）的最低速率通過大壩」。當地官員也公開警告水域危險性，宣稱若民眾想要在拉尼爾湖游泳，風險自負。