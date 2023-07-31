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南韓赴日旅遊313萬人居冠！韓觀光缺乏競爭力：「景點重複」機率高

▲▼日本,沖繩,那霸,首里城。（圖／記者羅翊宬攝）

▲日本各地在觀光特色上存在著顯著差異，能吸引外籍旅客嘗試至各地觀光。圖為日本沖繩縣那霸首里城，目前正在整建中。（資料照／記者羅翊宬攝）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球新冠疫情趨緩、邊境解封，各國紛紛開放入境觀光，其中光是今年上半季南韓赴日本觀光人次便高達313萬，是日本赴南韓觀光人次（86萬）的3倍之多，已恢復疫情前8成水準。其實，赴日旅遊的外籍觀光客人次超越南韓達2倍，不僅是受日幣匯率影響，日本各地特色觀光均衡發展，也是一大吸引要素。

根據《韓聯社》，韓國觀光公社和日本觀光廳今（31）日公布相關統計，今年上半季赴日旅遊的南韓觀光客高達312萬9000人，恢復至2019年上半季疫情以前（386萬3000人）的81%；至於赴韓旅遊的日本觀光客為86萬2000人，與疫情前的165萬4000人相比，僅恢復52.1%。

報導提到，日本在觀光領域上比南韓更具吸引力，不僅南韓赴日旅遊的觀光客人數就占各國赴日觀光客人數的29.1%，是總體外國觀光客的冠軍，赴日旅遊和赴韓旅遊的國際觀光客人次也存在懸殊差距，今年赴日旅遊的外籍觀光客人次為1071萬2000人，是赴韓旅遊（443萬1000人）的2.4倍。

報導舉台灣、香港為例，今年上半季赴日旅遊的台灣觀光客有177萬1000人，然而赴韓旅遊的人次卻只有40萬2000人，兩者差距達4.4倍；至於香港，赴日旅遊的觀光客人次為91萬，是赴韓旅遊香港人（16萬9000人）的5.4倍。

報導分析日本觀光比南韓觀光更具吸引力的原因，其中不僅僅是受到因為日幣匯率下跌的影響，事實上日本觀光策略制定上著重「均衡發展」，除了東京以外，大阪、京都、九州福岡、北海道札幌、沖繩等地獨自擁有各具特色的觀光名勝，是吸引外籍旅客多次回流觀光的要素。

▲▼首爾,韓國,南韓,景福宮,勤政殿（圖／記者羅翊宬攝）

▲南韓觀光資源高度集中首爾、釜山、濟州島，導致其他地區在觀光上相較缺乏競爭力。圖為首爾景福宮勤政殿。（圖／記者羅翊宬攝）

反觀南韓，大部分赴韓觀光的外籍旅客多半只造訪首爾，或是釜山、濟州島，至於其他地方則缺乏觀光上的吸引要素，因此報導呼籲南韓應該要設法提升高其他地區在觀光上的競爭力，才能有效留住、甚至吸引更多外籍旅客回流造訪。

南韓木浦大學觀光經營學系教授沈元燮（심원섭，音譯）表示，「日本各地觀光特色的發展存在明顯差異，扣掉東京，光是韓國觀光客赴日旅遊時就會前往福岡、大阪、札幌等城市；然而韓國若扣掉首爾、釜山、濟州島，其他地方在觀光基礎建設和內容的競爭力上與日本相比明顯不足。」

南韓觀光業者分析，「日本在各個地方的機場等基礎建設相當完善，因此和韓國相比，日本在發展地區觀光上更加方便，也有利吸引外籍旅客造訪」；另一業者點出南韓觀光發展的弊病，表示只要某地靠吊橋吸引觀光客、締造成功案例，則其他觀光景點就會爭相效仿、複製，形成撇除自然景觀以外，其他人造景點相像的跡象。

另外，南韓地區慶典和傳統市場也存在著過度提高價錢、將旅客當成肥羊的現象。

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