美日韓峰會8月中登場！探討應對北韓核武威脅　力阻中國資訊戰

▲美國總統拜登、日相岸田文雄、南韓總統尹錫悅5月21日下午在廣島舉行三邊會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統拜登將邀請日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅於8月18日前往華府郊外的大衛營召開美日韓高峰會，預計3國領袖將針對如何擴大國防安全、經濟等方面的合作進行討論，並發表聯合聲明，同時還會探討如何應對中國在福島核電廠處理水排放議題上散播的假消息，未來不排除定期舉辦美日韓會談。

根據韓媒《News1》，南韓總統辦公室今（31）日指出，美日韓3國領袖將於8月18日在大衛營召開會談，目前尹錫悅正在擬定分別和拜登、和岸田文雄另行召開韓美、韓日會談，大衛營在過去歷史重要協議上占有相當重要的份量，因此外界期盼此次峰會將成為扭轉美日韓3國合作的新契機。

目前美日韓3國正在針對會後聯合記者會等方式進行更進一步的協商，包括3國元首在會談上的談判事項是否會被列入聯合聲明。對此南韓總統辦公室關係人士表示，相關方案仍在協議中。

▲北韓領導人金正恩邀請俄國國防部長蕭依古、中國代表李鴻忠出席戰勝節閱兵，「中俄朝」對上「美日韓」的新冷戰局勢已然成形。（圖／路透）

南韓總統辦公室高層也透露，隨著美日韓3國合作的頻度、層級逐漸提升，未來不排除將定期舉辦3國高峰會，或是參考由美國、日本、澳洲、印度組成的「四方安全對話」（Quad）之形式，美日韓3國組成非正式戰略對話組織，「3國元首在合作上將會超越會談的水準，在世界和平繁榮的大框架下達成有意義的對話，或是產生重要影響。」

隨著近來北韓（朝鮮）核武導彈威脅提升，包括試圖發射軍事偵察衛星、試射新型固態燃料洲際彈道飛彈（ICBM）火星-18型，美日韓3國元首將討論印太戰略下的合作，包括如何共同應對北韓的軍事挑釁和威脅，以及細部討論3國建立共同分享北韓飛彈發射情報的機制。

至於針對中國的半導體和核心礦物供應鏈、俄烏戰爭等重要議題也將列入討論項目。

▲日本政府決定將福島核電廠125萬噸的輻射汙水排入海洋。（圖／路透社）

根據日媒《產經新聞》，最近中國試圖尋求外交力量，阻止日本政府8月的福島第一核電廠核處理水（ALPS處理水、核廢水）的排海計畫，包括透過中國駐斐濟大使周劍向太平洋島國政府和媒體施壓，要求在國際上加入反對日本排海計畫的聲援行動，為此日本將在3國元首會談上，和美國、南韓討論如何應對中國釋放「假新聞」的資訊戰。

對此，日本外務省外務報導官小野日子曾於26日表示，「將和美國、南韓等國際社會持續取得合作，針對惡意擴散假新聞的行為採取對策。」

報導指出，日本政府擔憂北京當局的行動，恐怕會讓中國的宣傳在華僑圈發揮效用，對日本產製的食品產生「風評被害」。據悉，中國海關總署7日表示，為避免受放射汙染的日本食品輸入中國，將禁止福島等10個縣的食品，同時嚴格審核日本其他地區漁產，實施100%輻射查驗。

►力阻福島核廢水排放！中國說服太平洋島國反日：別把海洋當排水溝