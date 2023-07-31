姊買熱狗給妹妹吃　整根快吃完驚覺「裡面滿滿蛆蟲」崩潰狂吐

▲熱狗裡面居然有滿滿蛆蟲 。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名姊姊帶著2名妹妹參加格東節，在返家途中，妹妹們要求姊姊買玉米熱狗來吃。然而當妹妹們吃掉一大半熱狗之後，才發現熱狗裡面居然有滿滿蛆蟲，當場崩潰嘔吐。

綜合星洲網等報導，姊姊諾法茲拉購買的玉米熱狗2個要價10令吉（約新台幣約70元），妹妹們邊走邊吃，但就在幾乎快把熱狗吃完的那一刻，才發現裡面滿滿都是蛆蟲，瞬間湧上一股噁心反胃的感覺。

諾法茲拉透露，妹妹們身體較敏感，吃錯一點東西很快就會生病，「當我掰開一看，天哪，裡面是密密麻麻的蛆蟲……我看見妹妹一個在辛苦喘氣，一個在辛苦嘔吐，眼淚也不知不覺流下。」

諾法茲拉對於商販不關心食品清潔度、新鮮度的態度感到失望，把熱狗裡面有蛆蟲的照片上傳至社群媒體，稱因為距離販賣玉米熱狗的商家已經很遠，否則一定會回去當面質問，「我不是想爭論，只是想提醒過期發臭的東西就不要賣。」

諾法茲拉發文呼籲民眾要更加小心，別發生她們姊妹3人所遇到的情況，引發不少討論。有網友表示，「我起初以為是印度米，還納悶什麼食物裡面會包米，看完標題再看回照片，竟然是密密麻麻的蛆蟲」、「做生意要有良心，業績才會蒸蒸日上」。