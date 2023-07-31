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常常「凌晨4點醒來」超痛苦！　睡眠專家曝6大影響因素

▲▼ 失眠。（圖／CFP）

▲據統計，英國有超過3200萬人常常在凌晨4時5分左右醒來。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

你是否也有睡覺時在凌晨4時突然醒來的經驗呢？根據統計，英國有超過3200萬人常常在凌晨4時5分左右醒來，而專家指出，這並非什麼靈異現象，而是人們大約在入睡後4至5小時就會進入淺眠狀態，這時若有其他生理或心理因素干擾，就很有可能在睡眠途中醒來。

英國睡眠慈善基金會（The Sleep Charity）執行長阿蒂絲（Lisa Artis）表示，「大約入睡4至5小時後，我們的深度睡眠就會開始減少。」舉例來說，若是在晚上11時左右上床睡覺，那麼凌晨4時左右就會脫離深度睡眠周期，讓人更容易醒來。

除了睡眠周期外，荷爾蒙也會對睡眠造成影響，阿蒂絲說，「睡眠受到褪黑激素和皮質醇兩種激素調節，它們遵循著規律的24小時循環；褪黑激素能幫助你有睡意，皮質醇則幫助你清醒。」控制這些激素對於良好睡眠來說非常重要，建議睡前不要使用手機等智慧裝置，因為它所發出的藍光會影響褪黑激素的產生。

飲食同樣會對健康睡眠發揮一定的作用，過多的糖、酒精、咖啡因，還有暴飲暴食、體內缺乏鎂與維生素B，都會對睡眠產生負面影響。阿蒂絲指出，「嘗試調整晚餐的飲食，不要吃碳水化合物或甜點，選擇富含蛋白質和鎂的食物，例如水煮蛋、菠菜、黑巧克力或腰果等。」

許多人會因為想上廁所而在半夜醒來，阿蒂絲說，為了避免這種情況，在上床睡覺前應避免攝入過多水分，「大約在睡前2小時就盡量不要再喝水了。」還有年齡也會造成影響，因為睡眠周期會隨著年齡而改變，例如更年期造成的荷爾蒙變化也會影響睡眠周期。

情緒也是至關重要的因素，尤其是焦慮會嚴重影響睡眠。阿蒂絲建議，可以在睡前練習冥想，或是將這些焦慮因素書寫下來，都能有效安撫情緒，建立良好睡眠。

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