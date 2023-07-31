男鄰居「買果汁」當街誘拐畫面曝！印度5歲女童遭性侵　棄屍麻布袋

記者張寧倢／綜合外電報導

印度喀拉拉邦（Kerala）警方30日發現，一名5歲失蹤女童的遺體被遺棄在市場附近的麻布袋裡，驗屍報告指出女童遭到性侵後勒斃，監視器畫面拍到一名28歲男子在路邊將女童帶走，經一夜審訊，他坦承以買果汁為由誘拐女童。反對黨議員批評地方首長將喀拉拉邦變成「罪犯之地」，女童成為政府失能的犧牲品。

▲印度5歲女童被綁架性侵，28歲男嫌坦承將她殺害棄屍。（圖／翻攝自YouTube）

根據今日印度等外媒報導，5歲女童28日在埃納庫拉姆縣（Ernakulam）阿魯法（Aluva）市場附近的住處失蹤，當局調閱監視器發現，出身比哈爾邦（Bihar）的28歲男鄰居阿斯拉姆（Asfaq Aslam）將女童抱起，隨後又牽著她的手離開。警方表示，這名農工帶女童到一家商店買果汁後就將人帶走，涉嫌重大，當晚立刻將他逮捕且連夜訊問。

Chandini,5 year old was kidnapped by Asfak Alum from Assam yesterday and exchanged to Sakir Hussian .

Her body was found in Aluva near Eranakulam.

Criminal Jihadi network is growing in Kerala.

Pranams to the small girl who went through such brutality .May her soul attain Moksha pic.twitter.com/jhq80sItMC — S.Jayashankar (@jaypanicker) July 29, 2023

警方表示，阿斯拉姆被捕時，疑似因毒品或酒精而精神恍惚，難以正常應訊，直到29日上午他才坦承犯案並陳述棄屍地點。警方與法醫小組出動，果真在市場後方一處沼澤荒地的垃圾堆中，尋獲用麻布袋裝著的女童遺體。當地人將這片荒地形容為反社會行為猖獗之地，常有人在此吸毒、酗酒，也有人透露曾看到阿斯拉姆與女童出現在附近。

#Aluva #Kerala



A five-year-old girl was killed after a brutal sexual assault. Multiple injuries on her private parts, strangled with her clothes and dumped like garbage. Accused Ashfaq Alam has been arrested. pic.twitter.com/jOxSUO5hVq — Ashwini Shrivastava (@AshwiniSahaya) July 29, 2023

驗屍報告30日出爐，一名警官向當地媒體透露，5歲被害女童生前遭到性侵與勒斃。女童的棺木當天停靈於她曾經就讀的小學，數百名民眾聚集於小學校園與在墓地舉行的葬禮現場，為女童哀悼送行。

印度在野黨國民大會黨的邦主席蘇達卡蘭（K Sudhakaran）批評喀拉拉邦首席部長比傑安（Pinarayi Vijayan），「比傑安把喀拉拉邦變成了罪犯出沒之地」，女童則曾為政府效率低落的犧牲品。他還說，「這一事件證明比傑安領導的是一個『徹底失敗』的政府。」