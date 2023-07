男鄰居「買果汁」當街誘拐畫面曝！印度5歲女童遭性侵　棄屍麻布袋

記者張寧倢/綜合外電報導

印度喀拉拉邦(Kerala)警方30日發現,一名5歲失蹤女童的遺體被遺棄在市場附近的麻布袋裡,驗屍報告指出女童遭到性侵後勒斃,監視器畫面拍到一名28歲男子在路邊將女童帶走,經一夜審訊,他坦承以買果汁為由誘拐女童。反對黨議員批評地方首長將喀拉拉邦變成「罪犯之地」,女童成為政府失能的犧牲品。

▲印度5歲女童被綁架性侵,28歲男嫌坦承將她殺害棄屍。(圖/翻攝自YouTube)

根據今日印度等外媒報導,5歲女童28日在埃納庫拉姆縣(Ernakulam)阿魯法(Aluva)市場附近的住處失蹤,當局調閱監視器發現,出身比哈爾邦(Bihar)的28歲男鄰居阿斯拉姆(Asfaq Aslam)將女童抱起,隨後又牽著她的手離開。警方表示,這名農工帶女童到一家商店買果汁後就將人帶走,涉嫌重大,當晚立刻將他逮捕且連夜訊問。

