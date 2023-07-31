烏克蘭稱東北部「無間斷」激戰　東南部巴赫姆特反攻取得進展

▲烏克蘭東北部據報30日發生激戰。圖為烏克蘭部隊人員在巴赫姆特附近地區開火。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）表示，烏克蘭東北部30日發生激烈戰鬥，俄軍無間斷地發動攻擊，試圖搶奪烏軍駐守的高地，欲促使烏軍將一部分的兵力調離東南部巴赫姆特（Bakhmut）戰場。俄烏兩國皆宣稱在戰場上握有優勢，並擊退對方，雙方說法暫時無法獲得第三方證實。

根據路透社報導，馬里亞爾表示，俄軍正試圖將烏軍趕出東北部的高地，該地區原先曾被俄羅斯占領，但後來被烏克蘭重新奪回。她說，俄軍在30日無間斷地發動攻勢，其關鍵任務是促使烏克蘭將巴赫姆特地區的部隊調離，因為烏軍在巴赫姆特已取得「進攻成果」。

馬里亞爾宣稱，烏軍在東北部抵禦了俄軍攻擊，有時甚至擊退對方，使敵軍付出慘重代價，「俄軍遭受的損失並不比在巴赫姆特的激戰還少」。烏克蘭總統澤倫斯基則表示，周日在前線是「好日子、力量強大的一天，尤其是在巴赫姆特附近」。

▲俄羅斯莫斯科7月30日一棟辦公大樓遭無人機襲擊毀損。（圖／路透）

俄羅斯軍方說法則稱，俄軍已經在烏克蘭東北部阻擋住烏軍，並在東北部重鎮斯瓦托夫（Svatove）部署了火箭彈，並摧毀一支烏軍裝甲旅，另外也擊落了3架試圖襲擊莫斯科的烏克蘭無人機，其中一架無人機造成了一棟疑似俄國政府辦公大樓毀損。烏克蘭方面目前並未直接宣稱對無人機襲擊負責。

▼俄羅斯指控烏克蘭無人機襲擊莫斯科，並宣稱已經擊落3架無人機。（圖／路透）