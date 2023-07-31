灑水飛機「倒栽蔥」墜毀！炸成火球影片曝　希臘2消防員不幸殉職

記者張寧倢／編譯

歐洲熱浪野火肆虐，希臘第二大島尤比亞島（Evia）一架消防飛機於當地時間25日執行撲滅野火任務，低空飛行灑水時卻不慎擦撞樹木，飛機不到幾秒內就朝著地面俯衝墜毀，在丘壑間爆炸燒成一顆火球，濃煙竄天。機上兩名消防員殉職。

▲希臘消防飛機在執行任務時墜毀，2名消防員殉職。（圖／路透）

根據福斯新聞報導，希臘34歲消防員Christos Moulas與27歲的Periklis Stefanidis當天被派遣至尤比亞島南部的普拉塔尼斯托斯村（Platanistos）救火，不幸殉職。希臘國家電視台播出的事故影片顯示，消防飛機低空飛越一處正在燃燒的灌木叢，從上方灑水後，正準備提升飛行高度時，右機翼卻擦撞上一棵樹，導致部分機翼掉落。

▲消防飛機墜毀現場空拍照。（圖／路透）

不到幾秒內，飛機失控反轉，機頭向下朝地面俯衝，消失在丘陵後方，隨即墜毀爆炸，殘骸燒成一顆火球，並冒出大量濃煙。一名目擊者表示，「我看到飛機以90度角飛過去。」另一架在附近撲滅野火的直升機隨後趕到墜機現場，灑水搶救燃燒中的飛機殘骸，還有一架直升機則降落檢查機組人員情況。

▲希臘羅德島（Rhodes）野火燃燒一周，消防飛機灑水灌救。（圖／路透）

據報導，發生事故的是一架加拿大航空（Canadair）設計製造的CL-215雙引擎水陸兩用飛機，為希臘空軍所擁有。希臘最近一周多以來，野火持續燃燒，愛琴海著名觀光勝地羅德島（Rhodes）已經疏散了2萬多人。