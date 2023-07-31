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不想變老！50歲美魔女「賣房子籌錢整形」...成效讓人震驚

美國一名婦人發現臉部快速老化，決定動手術整形。（圖／翻攝自每日星報）

▲美國一名婦人發現臉部快速老化，決定動手術整形。（圖／翻攝自每日星報）

圖文／CTWANT

許多人為了變美無所不用其極，就算是散盡家財也甘願。美國一名中年婦人，在發現自己的臉快速老化下垂時，決定動刀整形，甚至賣掉自己的房子，來支付手術費用，結果超滿意，因為大家都說她看起來年輕了20歲。

據《每日星報》報導，現年50歲的凱莉（Kelly Beasley）對外表很有自信，從20多歲開始就打肉毒桿菌，還在過去15年間不斷注射填充劑，當她48歲的時候，發現臉開始下垂，為此感到震驚不已。

經過一番研究後，凱莉決定在今年2月14日前往墨西哥整形，手術時間長達4小時，包括面部拉皮、頸部拉皮、嘴唇拉皮和大腿抽脂手術，費用14000美元（約44萬新台幣），只好賣掉自己的房子來墊手術費用。

凱莉對結果很滿意，看起來年輕了20歲。（圖／翻攝自每日星報）

▲凱莉對結果很滿意，看起來年輕了20歲。（圖／翻攝自每日星報）

凱莉透露手術很簡單，而且完全不會痛，唯一的問題是要「適應新長相」，在經過2周的休養後，已經完全康復，狀態甚至比30歲時更好，有人說她看起來年輕了20歲，「我很喜歡自己的外表，並盡可能讓自己保持最漂亮」。

凱莉大方分享整形經歷，「如果整太多，就會變得虛榮或缺乏安全感；但如果什麼都不做，就會被外界評論『妳已經放棄了』」，她認為這樣很累，自己只想做喜歡的事，反問「為什麼不活得精彩呢？對我來說，其中一個部分就是動手術整形」，完全不感到有什麼可恥。

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