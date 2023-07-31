以為生父拋妻棄女！女長大尋親見真相心碎：被媽騙了20年

▲Fuka與生父重逢。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

彌補童年時遺憾，似乎是人們的天性。24歲美國日裔女子Fuka，在定居美國20年期間，因為母親關係一直以為親生父親拋棄她和弟弟，直到她返日尋根，才知道當年家庭破裂的真相，爸爸更一直沒放棄找她和弟弟。

Fuka4歲隨母親和繼父移民美國後，一直過著不幸福生活，小時候好奇偷用媽媽化妝品，被綁在椅子上剃掉頭髮懲罰；18歲時家人不想負擔大學學費，竟把她趕出家門，好在Fuka靠著全額獎學金獨自在外生活並完成學業。

畢業後的Fuka發現自己還有日本公民身分，決定回新瀉的妙高市探望高齡84歲、獨自堅守寺廟家業的外婆，並得知外婆之所以堅守，就是為了再見她一面。Fuka也在這期間，找到小時候一家三口合照，並萌發找生父念頭。

▲Fuka與外祖母。（圖／翻攝自TikTok）

在社群網站幫助下，Fuka回美國後幾個月就與生父取得聯繫，兩人見面時，爸爸便透露當時拋家棄子真相。爸爸表示，Fuka母親是傳承數百年的寺廟家族成員，身為女婿的他自然被要求考僧侶相關證照，怎知完成進修回來，就發現Fuka和弟弟被妻子帶去美國。

但等Fuka媽因簽證到期回國，不只要求離婚，事後還違背「讓子女留在日本」協議，私自帶姊弟倆去美國，Fuka爸雖提出告訴卻無力回天。Fuka爸還強調任何事都有一體兩面，媽媽的說法很可能與他不同，但他遇變故的前2年，幾乎每晚都夢到兒女回到身邊，也從沒忘記Fuka和弟弟，還一直想跟他們團聚。

Fuka在回日本與生父重逢期間，也見到爸爸再婚生下的2歲半弟弟，並開心又傷感看著自己所沒有，但弟弟正享受的童年時爸爸愛。最後祖孫三代在機場分別時，Fuka爸流著淚抱著她，說很感謝Fuka在他的生命中出現。

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