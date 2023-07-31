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烏夜襲莫斯科後　澤倫斯基：戰爭正回到俄國土地上

▲澤倫斯基、普丁。（組圖／CFP）

▲澤倫斯基說「烏克蘭越來越強大了」。（組圖／CFP）

文／中央社基輔30日綜合外電報導

俄羅斯國防部表示，俄軍擊落3架攻擊莫斯科的烏克蘭無人機。烏克蘭總統澤倫斯基今天警告，「戰爭」正逐漸回到俄羅斯國土上。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）走訪西部城巿伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）時說：「漸漸地，戰爭正在回到俄羅斯國土上，回到具象徵意義的俄羅斯中樞和軍事基地上，這是一個難以避免、自然而且絕對公平的進程。」

他強調，「烏克蘭越來越強大了」，但也警告烏克蘭應該為冬季時能源基礎設施恐再遭攻擊作好準備。

「但是我們必須意識到，就跟去年一樣，俄羅斯恐怖分子今年冬天可能仍會攻擊我們的能源部門和關鍵設施。」

澤倫斯基表示，當局在伊凡諾-法蘭科夫斯克就因應「所有可能的情境」進行商討。

俄羅斯國防部表示，今天清晨在莫斯上空擊落3架烏克蘭無人機。烏方攻擊行動造成兩棟辦公大樓受損，導致一座國際機場短暫關閉。

莫斯科當局今天另外表示，已經阻止烏克蘭企圖在晚間以25架無人機攻擊克里米亞（Crimea）的行動。俄羅斯於2014年併吞克里米亞半島。

莫斯科指責基輔最近對包括克里姆林宮和俄羅斯邊境城鎮發動一系列無人機攻擊，今天通報的攻擊是其中最新一波行動。

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