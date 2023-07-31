泰國南部大爆炸！12人慘死　200多棟房屋毀損

▲泰國南部陶公府一處儲存煙火和爆竹的倉庫發生爆炸。（圖／翻攝自泰國陸軍推特thaiarmedforce）



文／中央社

泰國官員30日表示，泰國南部陶公府（Narathiwat）一處儲存煙火和爆竹的倉庫29日發生爆炸，死亡人數已增至12人，另有121人受傷。

曼谷郵報（Bangkok post）、路透社報導，陶公府行政首長沙南（Sanan Phongaksorn）表示，陶公府宋艾哥樂縣（Sungai Kolok）慕諾（Muno）市場一座非法倉庫中存放的煙火和爆竹引發火災。泰國南部陶公府與馬來西亞接壤。

沙南指出：「有10人喪生，另外還有兩具身分不詳的罹難者遺體，已被送去進行DNA檢測。」沙南表示共有121人受傷，其中2人傷勢嚴重，111人已出院。他也說道：「但應該不會再有人死亡。」

▲倉庫周圍的200多棟房屋在爆炸中受損，365人受到影響。（圖／達志影像／美聯社）



沙南說，倉庫周圍的200多棟房屋在爆炸中受損，365人受到影響。約19人仍住在避難所，一些家庭已搬到他們的親戚家暫住。

沙南指出，警方正在調查事故發生的原因。初步調查顯示，事故起因是倉庫在施工時，焊接鋼材不慎引發爆炸。

▼初步調查顯示，事故起因是倉庫在施工時焊接鋼材不慎引發爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

